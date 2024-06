Milei fue recibido con protestas en Alemania, donde se verá con Olaf Scholtz

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Alemania, tras su sonado paso por España y las controversias que no paran con las autoridades del gobierno peninsular y la negativa del Rey Felipe a recibirlo.

El primer destino en tierras teutonas es Hamburgo, donde hoy recibirá el Premio de la Sociedad Hayek (recordemos que Friedrich August von Hayek es uno de los referentes de la Escuela Austríaca, de la que el mandatario es ferviente defensor) y brindará un extenso discurso.

La visita presidencial continuará mañana, cuando la comitiva se trasladará a la capital Berlín, donde mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz. En tierras alemanas fueron recibidos por el diputado Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y recordemos que Milei viajó junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei.

"Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", escribió Iglesias en su cuenta de twitter.

Protestas contra Milei

Vale destacar que el arribo de la comitiva argentina no fue del todo pacífico, ya que manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. "¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!", expresaban los manifestantes que se congregaron en el muelle de Landungsbrücken, en las inmediaciones del hotel Hafen, donde Milei recibirá la distinción.

"¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!"; "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!"; "¡Milei fascista, vos sos el terrorista!"; "¡Libertad, libertad a los presos por luchar!"; "¡No a Milei! ¡No a Milei!", fueron otros de los cánticos.