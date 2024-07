Haroldo Montagu: "El mercado no pide permiso, tampoco pide perdón"

Los últimos días se vio la presión del mercado sobre el Gobierno, con la suba del dólar, la caída de bonos y acciones, y un aumento de la incertidumbre que generó rumores y especulaciones. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, analizó el momento en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y expresó:

"El mercado, luego de la conferencia del viernes pasado del ministro de Economía y el presidente del Banco Central, le marcó los límites de la política y de la viabilidad económica al gobierno", y reforzó: "en esa conferencia se planteó una medida que ya se venía haciendo, pero se explicitó: una transferencia de una deuda del Banco Central a una deuda al Tesoro, es decir, al Ministerio de Economía, y el mercado dijo eso no me gusta.

" A partir de allí se desencadenó lo que vimos en términos de aumentos del riego país, suba del dólar paralelo y una desconfianza creciente respecto a la sostenibilidad y viabilidad del planteo económico del gobierno".

Haroldo Montagu

En la práctica, esa transferencia de deuda "pone presión sobre las cuentas fiscales del gobierno, porque traslada una deuda que a partir de ahora va a tener que empezar a pagarla, en el marco de unos recursos, impuestos, recaudación tributaria, que viene cayendo con un gasto que viene también cayendo pero basado en una licuación de los gastos jubilatorios, algunas asignaciones sociales y también viene bajando porque no se han pagado algunas partidas, como la cuenta de Cammesa, la obra pública", lo que determina "un cuadro fiscal que previo a esta medida ya tenía algunas sospechas de insostenible, de repente se le va a adicionar el pago de los intereses de una deuda no contraída.

Ahí se generan algunas dudas y esta deuda que va a pasar al banco Central es la contracara de los depósitos del sector privado, es decir, personas y empresas que tienen en los bancos; con la liquidez de esos depósitos los bancos compraron estos títulos del Banco Central, entonces están calzados con esos títulos. De ahí que surgen estas dudas".

La causa estructural

A la vez, Montagu explicitó: "Hay un problema estructural, que tiene que ver con la falta de crédito en Argentina, en términos históricos estamos en el punto más bajo de créditos en términos de PBI, menos del 4%, cuando países vecinos o similares están arriba del 10%, 15%", lo que se traduce en "una economía con muy poco acceso al crédito y poco crédito para impulsar inversiones, consumo".

"Ese es el factor principal de esta liquidez que tienen los bancos y no saben qué hacer, entonces, la tasa de interés en Argentina la veo más como un elemento macroeconómico en términos de contener un poco el dólar, hacer un juego entre subir la tasa para desalentar la compra en dólares, y no tanto como un instrumento de la micro en el sentido de bajo la tasa y automáticamente aumenta el crédito".

Eso lo demuestra que el Gobierno "recibió una tasa promedio del 100%, la llevó al 40% en seis meses, y el crédito no solo no repuntó sino que siguió cayendo. Entonces, la tasa de interés tiene el rasgo más de control macroeconómico y no de impulsar el crédito".

Además, remarcó que "el crédito hay que impulsarlo de otra manera, mediante algunos programas dirigidos, subsidios de créditos, a facilitar el acceso a pymes y empresas, y no tanto por la baja de la tasa de interés. Para que las pymes y empresas se animen a sacar préstamos tiene que haber una perspectiva clara de aumento de la demanda de los bienes y servicios que producen; si eso no se verifica, si no hay una mejora en esas expectativas por más que la tasa de interés siga bajando no habrá repunte de créditos y vamos a seguir en este problema".

Mercado y demandas

En Argentina se habla mucho de las demandas del mercado, sus reacciones y sus presiones, y el economista brindó una opinión descarnada de esta entelequia de uso cotidiano: "El mercado habla un solo idioma, que es lo que demostró el otro día, pero también se equivoca, no es que porque lo diga el mercado es lo correcto", subrayó, "no pide permiso el mercado y después se equivoca, y tampoco pide perdón", en referencia al pedido por levantar el cepo, por devaluar la moneda, y el economista destacó: "la devaluación no es la solución y no descomprime, sino que complica aún más las cosas; devaluar la moneda es el signo de dejamos de pelear para que el peso vuelva a ser la moneda de referencia del país, entonces, cómo se logra eso, fortaleciendo la economía".

"Si estamos en una recesión autoinflingida donde tenemos caídas de las ventas del 20%, 30%; tenemos caída de la inversión, tenemos durante seis meses caída en el poder adquisitivo del salario; ahí no hay perspectiva de crecimiento ni de una mejora, y de esa manera reforzar la moneda. Entonces, subir tasa, devaluar, en el caso que sean soluciones serán parciales y de corto plazo y en poco tiempo nos volveremos a chocar los mismos problemas agravados", pronosticó.

Sturzenegger ministro

Una parte saliente del análisis de Montagu tiene que ver con la actitud del Gobierno, que de hacer campaña por una liberalización absoluta, termina no levantando el cepo y quedando pegado a una regulación de las que reniega: "Creo que se impuso la realidad, porque estas propuestas y promesas que se hicieron en campaña fueron incumplidas desde el día uno. Se dieron cuenta que al hacer eso iba a generar un descalabro aún mayor del que está ocurriendo ahora, por lo menos en términos económicos", expresó.

Además, añadió que "hay varios planes económicos: uno reflejado en el del actual ministro de Economía, y otro en el que será el próximo ministro de Economía, que será Sturzenegger. En esa disputa de ideas y planes empezó también el debate interno dentro del gobierno. Creo que es un desgaste interno, y hay que ver en el escenario político cómo Milei resuelve", y concluyó afirmando que "la decisión del Milei será crucial para entender si quema un fusible, que es su ministro; si rearma el gabinete, si se mantiene con sus ideas; si no incorpora por ejemplo a parte del Pro dialoguista a su gobierno. Ahí se abren esas posibilidades pero que sin dudas tienen que implicar un cambio".