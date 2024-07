El Gobierno piensa en un cóctel energizante para que el peso argentino agarre pista

Gabriel Camaño, economista, delineó en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), lo que puede ocurrir con la fluctuación en el valor de la moneda nacional.

La percepción de la moneda nacional

"Es difícil que el peso sea una moneda fuerte con estos niveles de retracción financiera, si tenés que obligar a la gente a que tenga pesos, difícil va a ser que sea una moneda fuerte; podés no tener déficit, pero mientras sigas reprimiendo financieramente será difícil que la gente confíe en el peso y, de todos los anuncios que se dieron el viernes, probablemente fue que no le terminó cerrando a los agentes económicos, que son los que forman el mercado".

Escenario sin cepo y más libre acceso al dólar

"La mayoría de las veces que tuvimos equilibrio fiscal y no tuvimos cepo, el tipo de cambio tendió a apreciarse y no depreciarse en términos nominales, de hecho, durante muchas de esas veces surgió el movimiento contrario, es decir, no dejamos que se acumulen reservas, compramos divisas y esa fue la forma en que volvimos hacia la inflación. Me estoy refiriendo al periodo que tuvimos etapas fiscales superavitarias elevadas: 2004, 2007, 2008 y así fue que terminó volviendo una inflación, no ya por emitir para financiar al Tesoro, sino por emitir para que no se aprecie el valor de la moneda", sostuvo Camaño.

"Si no tenés equilibrio fiscal y no tenés emisión para financiar el equilibrio fiscal, la emisión de pesos es endógena, entonces difícil que el peso se deprecie en forma sistemática, podés tener un shock negativo, una sequía y eso puede requerir que el peso se deprecie, pero no será un tema sistemático, si después tenés un shock positivo se va a depreciar, si tenés equilibrio fiscal, entonces tenés un sector público consolidado y solvente, en consecuencia, el peso no tiene por qué ser una mala moneda".

Situación de equilibrio y pretensión de superávit

"De lo que habla el gobierno cuando dice superávit, más Banco Central, se refiere a los dos bien consolidados; no como a veces se los consolida que se suma devengado de uno con el realizado del otro, bien consolidado; los intereses los paga el Tesoro o los SRA y en el fondo no cambia mucho, lo importante es que el consolidado esté equilibrado, si uno está pagando intereses, el otro tendría que tener superávit que contraiga la expansión que hay por el otro lado", explicó el entrevistado.

La deuda se paga con el Tesoro y con un superávit

"No necesariamente, si el Tesoro, por ejemplo, pagara los intereses con pesos que tiene depositados en el balance del Banco Central y esos pesos después caen del balance del Banco Central, que es expansión monetaria, es lo mismo cuando el BCRA paga los intereses de los pases, entonces se emite expansión y en el balance del Banco Central no hay expansión por más que se devengan, esa es la diferencia entre el devengado y el percibido, es una cuestión más de orden, de no quiero que el Central pague los intereses, quiero que los pague el Tesoro".

"En el consolidado no cambia mucho, nada, de hecho, la prueba está en cómo lo está viviendo el mercado, que quedó mucho más con la cuestión de no hay apuro para salir del cepo, que en la cuestión vamos a eliminar la emisión endógena del Banco Central, que la pague el Tesoro o el Banco Central no cambia mucho".

El rol de Federico Sturzenegger

"Hay un período de transición. Si este período se extiende demasiado o me da señales que no se está demasiado apurado por salir de este período de transición, entonces la señal es negativa, que creo que es lo que está pasando. Ellos van a decir este es un periodo de transición porque estamos acomodando la herencia que recibimos".

"A mí lo de Sturzenegger me parece positivo, me parece positivo que se avancen en un montón de reformas estructurales. Lo que no puedo dejar de señalar es que cuanto más te retrasas en salir del cepo, vos tenés que lograr determinadas cosas para salir del cepo, pero cuanto más te retrasas en lograr estas condiciones, más complicado se vuelve salir y eso nos va a frenar en todo el resto, por ejemplo, es difícil estar en una recuperación fuerte de la actividad con un ajuste fiscal tan duro sin planificar como hacer la salida del cepo, o es muy difícil pensar un RIGI si mantenés el cepo, lo mismo para el blanqueo".

"Es muy difícil pensar cómo tiene que hacer la argentina para afrontar todos los vencimientos que tiene el año que viene, en moneda extranjera, si no recupera el acceso al mercado financiero. El cepo se vuelve como Roma, como esa frase que todos los caminos conducen a roma, y al no haber señales concretas, sino todo lo contrario, el mercado, los agentes económicos, se ponen ansiosos", afirmó el economista.

Contexto internacional negativo o positivo

"El contexto internacional no es negativo, es cierto que las últimas semanas tuvimos varias monedas de países emergentes que presionan en cuanto al dólar, pero no podemos decir que es un contexto internacional negativo, los precios de las commodities no son máximos, pero son buenos en términos históricos, la tasa de interés del tesoro de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina de empezar a bajar".

"El peso ha sido una moneda débil, en ocasiones, con viento a favor. El contexto ha sido bueno y malo y el peso ha sido una moneda débil, cuando las cosas han estado más o menos acomodadas a nivel local, el peso ha demostrado mucha más fortaleza. La moneda fluctúa. Si Argentina hace las reformas y mantiene su equilibrio fiscal, el peso va a ser una moneda fuerte", concluyó el entrevistado.

Producción Periodística: Enrique Villalobo, Daniel Gallardo y Ulises Addamo