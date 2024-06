Los peligros y riesgos de no vacunar a tu mascota

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), el veterinario Lorenzo Debil destacó la importancia crucial de vacunar a nuestras mascotas, subrayando los riesgos y costos asociados con la falta de inmunización. "El riesgo principal es que se enfermen", señaló el entrevistado, quien enfatizó que los gastos de tratamiento superan significativamente el costo de las vacunas y una alimentación adecuada. "Imaginen que se enferme una mascota; es el triple más caro. Partamos de la base de que vas a perder mucha plata, que en un caso algunas personas lo consideran un hijo, estás invirtiendo en tu hijo".

Debil recordó cómo en el pasado los perros solían comer sobras de la casa sin mayores problemas. Sin embargo, los perros de raza actuales tienen sistemas gastrointestinales mucho más sensibles. "Si le das fideos con tuco, ahora le agarra una pancreatitis y se termina muriendo porque los perritos de ahora son más sensibles", explicó. Esto destaca la importancia de una buena alimentación junto con la vacunación.

Enfermedades y vacunación

El experto mencionó la prevalencia de la tos de perrera, una traqueobronquitis infecciosa similar a la gripe que afecta a los perros, pero no a los gatos. Esta enfermedad, que se puede prevenir con vacunas, recuerda a la pandemia de COVID-19 en términos de su propagación y prevención. "El tema es que pasó como el COVID; es un virus, una bacteria en donde puedes vacunarlo antes del invierno, lo que hace es que le sube las defensas, pero no quiere decir que no se vaya a contagiar. Si se contagia, los signos son menores".

En cuanto a las vacunas específicas, Debil detalló los posibles efectos secundarios y las medidas a tomar. "La vacuna séxtuple puede llegar a producir alergia, más que nada la séxtuple tiene la leptospirosis que es una enfermedad zoonótica", comentó. Para los gatos, las vacunas pueden provocar desde fiebre hasta, en casos raros, sarcomas vacunales, un tipo de tumor que puede requerir cirugía y quimioterapia.

El veterinario instó a nunca administrar medicamentos como el ibuprofeno a mascotas sin consultar a un veterinario, destacando su toxicidad en gatos y el riesgo de insuficiencia hepática en perros. Subrayó que la vacunación en gatos, aunque similar a la de perros, requiere una serie de dosis de la triple felina y la vacuna obligatoria contra la rabia. También mencionó la vacuna opcional contra la leucemia felina, una enfermedad que puede provocar tumores y otros problemas graves.

"El ibuprofeno en los gatos es completamente tóxico y a la semana el gato puede estar muerto. En los perros, la dosis es muy baja, pero los terminas intoxicando y les terminas produciendo una insuficiencia hepática. Nunca darles nada sin consultar al veterinario", advirtió.

