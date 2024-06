Roy Hora: "Los trabajadores argentinos no tienen un horizonte a largo plazo"

El aguinaldo es uno de los pagos más importantes que tienen los trabajadores en relación de dependencia durante el año y en junio se hará el primero de los dos pagos del año.

Al respecto, el historiador, doctorado en la Universidad de Oxford e investigador del CONICET Roy Hora, detalló en el programa Círculo Político, que se transmite por 91.7 Ciudadano News de lunes a viernes de 14 a 16, que "en algunos lugares del mundo el aguinaldo existe y en otros no. En general existe en donde el Estado social, la idea de justicia social y el estado de bienestar tienen una relevancia considerable. En economías más centradas en el mercado, la idea de que cada uno merece lo que tiene no es tan frecuente encontrarla".

"Cuando uno hace un análisis de la geografía del aguinaldo en general, lo ubica en los estados de bienestar europeos y mucho menos en los países donde el mercado tiene más potencia en términos de definir las relaciones laborales. Y eso se ve en el caso de la Argentina, porque el aguinaldo llegó al país en momentos en que la idea de justicia social alcanzó una enorme relevancia, no solo en la discusión pública, sino también como articulador de un nuevo sentido sobre el Estado", agregó.

"Si tuviera que distinguir, hay como dos momentos: antes del 45 ó 46, cuando a veces los trabajadores recibían algún beneficio extraordinario, pero era una concesión graciosa de los que gobernaban, que en un momento de celebración les regalaban a los trabajadores. La diferencia vino con el peronismo, cuando fue conceptualizado de otra manera, como un derecho de los trabajadores, y esa es la gran novedad del aguinaldo", indicó Hora.

"Por supuesto siempre hay una historia política atrás. Perón lo prometió en diciembre de 1945 con vistas a las elecciones del 24 de febrero del 46, en las que él, como candidato oficialista de la dictadura del 43, se había lanzado a conquistar la Presidencia. Esto fue parte de un programa mucho más grande que llegó con la era de la justicia social, y esto se va a traducir, entre otras cosas, en mejoras salariales, salarios más altos y un salario extraordinario que para la época fue un poco irritante para muchos empresarios, pero novedoso para otros", continuó el entrevistado.

—El ala libertaria sostiene que cuanto más barato sea un trabajador, más trabajo va a haber. ¿Eso se verifica en las economías desarrolladas?

—Depende cómo se conceptualice eso, porque no podemos olvidar que esos derechos de los que algunos gozamos solo alcanzan a un sector minoritario en el mundo del trabajo, y hay un montón de gente que trabaja bajo otras condiciones. Entonces, ahí la pregunta es ¿cómo hacemos para incorporar a esos trabajadores que se mueven en el mundo del trabajo informal para incorporarlos a un mundo de trabajo con más derechos? Y en eso creo que al problema de fondo le podremos dar muchas vueltas, pero el problema es que sin más crecimiento económico, sin un mercado de trabajo que empuje, es difícil que eso suceda.

"En la Argentina de hoy, con una discusión más madura, se debe reconocer que el mercado de trabajo tiene muchos problemas y nos tenemos que sentar a discutir y analizar sin prejuicios qué podemos hacer para incorporar a los que están afuera. No digo que eso signifique una merma de los derechos de los que estamos incluidos, pero la idea es que solo incorporando la agenda a nuestro régimen vamos a resolver los problemas, mientras tanto tenemos que gozar de un privilegio", opinó Hora.

"Creo que los trabajadores argentinos no tienen un horizonte a largo plazo. Hace tiempo que no lo tienen, pero hoy están más preocupados por la defensa de su nivel de ingreso, que es una defensa de muy corto plazo: es no perder contra la inflación, no ver cómo el ingreso se deteriora en un contexto económico hostil", expresó.

Y en ese sentido, consideró que "hace dos décadas que la Argentina viene para atrás. Creo que los que tenemos alguna formación en esto tenemos que tratar de encuadrar la discusión a más largo plazo. No habrá una mejora salarial sustantiva para los trabajadores, no habrá incorporación a un mundo de trabajo formal si la economía no crece y si no crece la productividad. Si no logramos eso, y esta no es una tarea de un día, la Argentina estará bastante complicada en términos de hacer realidad algún principio asociado a la idea de justicia social".

El historiador Roy Hora.

—¿Qué pasa con los jubilados actuales? El Presidente tiene ideas de veto... (a la ley que se está tratando en el Congreso sobre modificación de las jubilaciones).

—La manta es corta y no alcanza para cubrir esto. No tendríamos que dejar de lado el hecho de que lo que gasta el sistema previsional es mucho más que lo que recauda, porque los aportantes son pocos... Un jubilado tiene un derecho adquirido a partir de una edad, una jubilación en la medida que parte de lo que recibe viene de la renta general. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que en relación con sus recursos, la Argentina gasta mucho para atender a la tercera edad, jubilados y pensionados, y gasta muy poco en la niñez y la infancia, que son las grandes olvidadas del sistema de transferencias del Estado.

"La Argentina tiene una tasa de pobreza que se concentra en los niños y los jóvenes y eso es malo por muchas razones. Es injusto, pero además esto significa que estamos creando un problema muy grande hacia adelante. No digo que tenemos que sacarles más a los jubilados, que hoy cobran poco, pero hay coberturas muy altas ahí y creo que tenemos que ir hacia un equilibrio más razonable que proteja a la infancia de la hostilidad de este mundo económico y al mismo tiempo que ayude a la Argentina a tener en las próximas décadas una fuerza laboral mucho más capacitada, que la vamos a necesitar porque la demografía del país está cambiando y cada vez vamos a tener más jubilados y menos trabajadores activos por la baja natalidad", opinó finalmente Hora.