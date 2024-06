Un informe revela fuerte caída en la actividad económica

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) dio a conocer un informe en relación con el Estimador Mensual de la Actividad Económica, y reflejó que la actividad económica de marzo se redujo 1,4% respecto de febrero del mismo año. Destacaron que estos niveles de caída interanual no se registraban desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo del 2020.

Durante una entrevista con el programa Sin Verso de Ciudadano News, Federico Zirulnik economista del CESO destacó: "La caída se asemeja a marzo 2020, donde en gran parte del mes hubo directamente paralización de la actividad".

"El 1,4% es la variación mensual respecto a febrero, pero la variación interanual de la actividad comparando con marzo 2023 cayó un 8,4%, cuando en pandemia había caído un 10,9%. Los índices de producción industrial peor aún, 21,2% la variación interanual de este marzo, en pandemia había sido de 16,5%", explicó.

—¿Cuáles son los rubros dónde más caída se registró?

—Prácticamente en todos los rubros hay caídas, en algunos se siente más, dentro de los rubros que componen el índice de la producción industrial manufacturera, maquinaria y equipos cayó un 40% interanual, muebles también 40%, otros equipos y aparatos cayó casi 43% interanual, después la construcción que es otro indicador, pero lo mismo, 42% interanual.

—Ayer, en este programa, Antonio Aracle dijo que está viendo un repunte en la economía y yo no veo ese repunte, ni siquiera en el consumo.

—No sé qué indicador estará mirando para sacar esa conclusión, está bien que estos indicadores que estamos mencionando, tanto el EMAI o el INPI, también son datos de marzo, salen con algún rezago, pero en el mejor de los casos para mayo estas caídas se ven un poco más atenuadas, pero siguen siendo caídas. Esa famosa recuperación en V de la que hablan es muy difícil pensar a partir de qué variable la recuperación se va a dar si el consumo se desploma, las pymes están cada vez más complejas, los salarios caen, las jubilaciones caen, la inversión hasta ahora tampoco aparece y es esperable desde nuestra mirada económica si la demanda cae, porque cae el consumo, los salarios, el desempleo que viene subiendo, cuál será el factor que impulse la inversión.

—¿No auguras que por el momento esto pueda repuntar?

—Eso lo descarto, incluso me cuesta ver esta 'L' que también mencionan, hasta ahora no vemos el fondo todavía.

Argentina tiene un problema de recesión externa y falta de dólares que hace más difícil estabilizar la inflación, pero al margen se está festejando que se volvió a un nivel de inflación similar al que se cuestionó durante ocho años, una inflación que estará entre 5% y 6% en mayo y que cada vez va a costar más bajar ese piso porque todavía hay aumentos que se han frenado y hoy por ejemplo, se habilitó a una mayor quita de subsidios a partir de junio en las tarifas con lo cual vamos a tener una nueva presión en el índice de junio que en mayo no estuvo.