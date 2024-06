Antonio Aracre, economista, docente y ex jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, analizó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, la situación económica actual del país y se mostró con una visión positiva hacia lo que viene a futuro.

"En Argentina el tipo de cambio es una variable fundamental para controlar los precios, por el gran componente en la matriz productiva, entonces si sabes que después vas a tener un proceso inflacionario que acompaña una devaluación tenés que asegurarte que el tipo de cambio sea lo suficientemente alto para acolchonar el proceso de incremento de precios que te va a venir después", dijo.

Y se refirió al proceso que lleva una devaluación: "Es un proceso doloroso de inflación y de destrucción de la capacidad de compra de la gente, entonces no es solución. Lo que tenemos que buscar es ser más competitivos, como por ejemplo, abrir más la economía para que bajen los precios, reducir los impuestos, bajar las regulaciones, los aranceles para que los empresarios aunque no tengan un tipo de cambio más alto puedan exportar, sentirse más cómodos con el tipo de cambio de equilibrio comercial, etc.".

Antonio Aracre

"Tenemos que intentar ser serios y eso creo que intenta hacer Milei, creo que él está esperando que se apruebe la Ley Bases para poner un shock impositivo, el adelanto de Bienes Personales y demás, poder sacar el Impuesto País, darle competitividad al tipo de cambio y sacar el cepo y que la economía empiece a crecer significativamente rápido", explicó Aracre.

El economista también se refirió a la posibilidad de levantar el cepo cambiario y destacó que no se puede "hasta que se apruebe la Ley Bases, porque el Impuesto País es un sostén importante de la recaudación que es lo que te asegura seguir teniendo superávit financiero, que es la columna vertebral del plan de Milei".

Y concluyó: "Creo que, si se aprueba la Ley Bases en junio, tal vez soy optimista, a partir del 1 de julio el Gobierno estaría en condiciones de anunciar la salida del cepo cambiario".