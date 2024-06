Según Fernando Marengo, " el cepo no se puede levantar ahora"

El Gobierno nacional está aplicando un plan financiero que lo lleve a una estabilidad que le permita tomar medidas económicas acordes a la grave situación. Además, se sigue discutiendo si el cepo cambiario debe ser levantado ya mismo o antes se debe considerar algunas otras alternativas hasta tanto se pueda llevar a cabo.

En ese sentido, el economista jefe de BlackTORO Global Investments, Fernando Marengo, expresó en una entrevista en el programa Círculo Político, que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, que para evaluar la situación "lo primero que hay que tener presente es que desde hace casi seis meses se viene aplicando un plan de estabilización".

"Tenías una tasa de inflación acelerándose, una brecha cambiaria subiendo y un Banco Central perdiendo reservas y lo primero que tenía que hacer estabilizar la situación. Y se realizó con un ajuste fiscal, una devaluación y ajuste de tarifas, y si uno ve el impacto de esas tres medidas diría que en términos de estabilización está teniendo impacto positivo, porque lograste que el tipo de cambio oficial vaya al ritmo del 2%, con un Banco Central que compra reservas cuando antes perdía dólares todo el tiempo, y la brecha cambiaria, que si bien las últimas dos semanas estuvo creciendo está en torno al 40, 45%- hace seis meses era casi del 200%. Entonces, desde el punto de vista de la estabilización, se tomaron las medidas correctas y están teniendo el impacto deseado", afirmó Marengo.

"Ahora, ¿cómo se estabilizó todo eso? Secando la plaza de pesos, no hay pesos y entonces no podés comprar dólares, el que necesita pesos le vende dólares al Banco Central, entonces vendo dólares al contado con liqui o MEP y baja la brecha cambiaria. Pero tampoco hay pesos para comprar viviendas y entonces, la contraparte de ese programa de estabilización es la caída de la actividad económica", opinó después.

"Un tema adicional a tener en cuenta es que cuando uno hace la comparación y dice 'creo que la tasa de inflación va desacelerando', eso es así, definitivamente, luego de un ajuste brutal del tipo de cambio, Impuesto País, tarifas, combustible, prepagas... Como hiciste un fuerte ajuste inicial, los ajustes posteriores son mucho más bajos y eso hace que la tasa de inflación desacelere", explicó.

En cuanto a la actualidad de la actividad económica, dijo: "No podemos compararnos contra el año pasado, porque cualquier indicador contra el año pasado nos va a dar negativo, porque nos metían pesos en el bolsillo vía déficit fiscal y como había inflación nadie quería ahorrar. Entonces, comprabas cualquier bien a cualquier precio, pero el nivel de actividad estaba de alguna forma exagerado por esta repulsión al peso. Cuando yo comparo actividad económica interanual es esperable que estemos por abajo del año pasado, pero lo importante es si mes a mes va mejorando, y yo creo que el peor momento debe haber sido marzo, abril, se está en el margen mejorando. Primero, dejó de caer y en el margen va mejorando tenuemente por abajo del año pasado", consideró Marengo.

—¿En este contexto, bajar tanto las tasas fue un error no forzado del Gobierno?

—En realidad, cuando uno piensa qué puede hacer que la economía crezca este año, lo primero, es la recuperación agropecuaria luego de la sequía del año pasado. Lo segundo es la posible expansión del crédito, porque antes un banco tomaba depósitos y lo prestaba al Banco Central o al Gobierno. Pero ahora el Gobierno no tiene déficit, entonces no necesita que el sistema financiero le dé préstamos, y el Banco Central está bajando la tasa de interés para que los bancos, en vez de prestarle al Central, salga a prestarle al sector privado.

"Si me preguntás si la baja de tasas fue correcta o no, estoy de acuerdo con eso. Hace tiempo que había que bajar la tasa fuertemente, pero la última baja de tasas fue demasiado grande y apresurada. Se hicieron cuatro bajas consecutivas en poco más de 40 días y eso empieza a generar en el argentino algo que también estuvo en discusión los últimos meses, y es que cuando ve que el banco le paga una tasa de interés más alta que la expectativa de devaluación se queda en pesos, pero cuando el argentino ve que un banco le paga una tasa de interés que no le cubre la expectativa de devaluación, va y compra dólares", agregó el entrevistado.

"Entonces, la suba de la brecha es porque bajaste la tasa demasiado y hay gente que en el margen dice 'a este nivel de baja de tasa de interés prefiero tener dólares'. Creo que la dirección es la correcta, pero fue demasiado agresivo y en las últimas dos semanas se está pagando en brecha cambiaria esa baja de tasa demasiado agresiva", explicó.

—¿Cómo se condice lo que está pasando el común de la gente con la economía?

—Desde diciembre o enero vengo diciendo que el 'blue' o la brecha cambiaria es el termómetro de cómo viene funcionando el programa. Que la brecha cambiaria esté subiendo no es una buena noticia, pero en todos los mercados en economía hay una demanda y una oferta. Entonces, ¿por qué subió la brecha?, ¿porque el Gobierno aflojó el ajuste fiscal? No. ¿Aflojó porque el Banco Central está emitiendo pesos a lo loco como venía haciendo antes? No. La brecha subió porque, creo, el Banco Central bajó demasiado la tasa de interés y la gente dice 'para quedarme en un banco que me pague por un plazo fijo una tasa del 3% mensual y con el riesgo que siempre hay en Argentina y ese 3% mensual no me paga el riesgo, mejor compro dólares MEP, blue, contado con liqui... y así sube la brecha cambiaria. ¿Esto le genera problemas al Banco Central? No, el Central sigue comprando dólares todos los meses porque le espera una cosecha 50% más grande que el año anterior. El Banco Central sigue comprando dólares porque la economía necesita pesos y la única forma es vendiéndole dólares al Banco Central. Entonces, esto no anticipa una devaluación; la gente está generando turbulencia en la brecha, ruido en los mercados financieros y creo que esto en algún momento debería tender a estabilizarse y hasta revertirse, porque a diferencia de otros momentos acá no hay un Gobierno y un Banco Central tirándole nafta al fuego, todo lo contrario, están todo el tiempo sacando pesos de la economía.

—Suponiendo que se reactive el consumo a través de este tipo de políticas, habría otra vez aumento de precios si no aumenta la producción a través de la inversión y de decisiones económicas, con una mayor demanda de productos y menor oferta.

—Sí, pero inicialmente tenés capacidad ociosa en la industria, y lo que vos querés hacer primero es reactivar la demanda para que la empresa, si está trabajando en un turno en vez de dos o tres turnos, empiece a reactivar su producción con capacidad instalada que no está utilizando. Después viene la segunda etapa, y para que no sea inflacionaria necesito inversión. Ése es el problema siguiente a resolver. Hoy el problema es cómo estabilizamos las variables financieras, y lo están logrando con ruidos, la brecha y con una inflación todavía alta. Entonces es necesario que baje la inflación para que baje la tasa de crédito y haya crédito al consumo.

En cuanto a la posibilidad de que el cepo debió ser quitado antes, como piensa Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri, Marengo opinó que "no se debe hacer en el corto plazo".

"Hoy no se puede levantar, pero se pueden ir tomando medidas que van aflojando distintas características del cepo. ¿Es fundamental levantar el cepo? Sí, pensando en la inversión, que la empresa que quiera invertir en Argentina sepa que así como puede entrar e invertir, cuando quiera puede salir. Mucha gente está planteando que el programa está funcionando gracias al cepo y esto no es así. Hace seis meses el cepo era el mismo que hoy, el Banco Central perdió reservas y la brecha era 180%. Entonces, que alguien me explique cómo puede ser que seis meses después, con el mismo cepo, el Central compra reservas como nunca y la brecha ahora está en 45%. Entonces... no es un tema del cepo", consideró.

Marengo finalizó afirmando que "al cepo hay que levantarlo pensando en que entren inversiones. El programa está funcionando y no es gracias al cepo; funciona porque el Gobierno secó la plata de pesos. Cuando uno ve la cantidad de pesos que hay circulando en economía y los depósitos que tiene el sector privado en las entidades financieras, si sólo comparamos contra el tamaño de la economía argentina, nunca hubo tan poco cepo para el tamaño de la economía como ahora. Tengo que ir a la explosión de la convertibilidad o a la hiperinflación de los 90 para ver algo igual. Entonces, ¿cómo se logró la estabilidad financiera?, secando la plata de pesos, pero no hay pesos para comprar dólares ni para comprar bienes, y esa es la contraparte, la recesión".