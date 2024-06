Fuerte caída de acciones y bonos en medio del avance del dólar

Un martes negro sufrieron las acciones y bonos de la Argentina en Wall Street , con caídas de hasta el 8%. La baja se da en medio de mal clima en los mercados globales e incertidumbre tanto económica como política a nivel local.

Caen las acciones y trepa el riesgo país

Los ADRs cayeron hasta 8%, el S&P Merval medido en dólares retrocedió a su nivel más bajo desde abril y el riesgo país trepó a su máximo desde marzo.

El lento tratamiento de la Ley Bases en el Senado y el vencimiento del "swap" de monedas con China abren frentes de preocupación entre los inversores.

La caída del precio de los activos está vinculada, en parte, con las insistentes versiones de que China no le renovará el swap de monedas a la Argentina. Esto obligaría al país a desembolsar unos US$ 2.900 millones hacia fin de mes y US$ 1.900 en julio.

Entre los operadores hay consenso, en que este escenario aleja definitivamente la posibilidad de que la Argentina salga del cepo cambiario este año.

En este marco, el índice S&P Merval cayó 4,7% en pesos, a 1.581.164 unidades, tras acumular una fuerte mejora del 24,8% durante mayo. Medido en dólares, retrocedió 5,7%.

El sector energético y el financiero encabezaron las pérdidas de la bolsa porteña.

En el panel líder, cayeron las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-7,3%), YPF (-7%), Grupo Supervielle (-6,7%), BBVA (-6,5%) y Pampa Energía (-5,8%).

Entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street resaltaron las bajas de más del 8% en Supervielle e YPF.

Los bonos nominados en dólares acompañaron la tendencia de los activos de renta variable. Cayeron hasta 4,8% tras moderar la caída que en las primeras operaciones fue de más del -6%. Las bajas fueron encabezadas por el GD41 y el AL41.

El riesgo país se disparó 74 unidades, o 5,1%, a 1.486 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

Con información de NA