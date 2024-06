Récord de baja de Inflación: tras el 4,2% ¿Va a seguir bajando, se estanca o rebota?

Daniel Sticco, economista, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), desglosando la desaceleración del índice inflacionario y, esto nos dijo, respecto a la tendencia de meses venideros con una supuesta suba de precios.

¿Es un cambio en alza o, es temporal, y volveremos a la desaceleración?

"Como diría el destacado amigo y profesor Juan Carlos de Pablo, es difícil saberlo. Porque los consultores que están sosteniendo una ausencia de plan económico, que no hay gestión, que la baja de la inflación se tiene que detener y se va a revertir, son los mismos consultores que hace seis meses le vienen pifiando feo a la tasa de inflación.

"Hace apenas 15 días, habían pronosticado para mayo una inflación, con los datos prácticamente desde el cierre del mes de mayo, habían pronosticado una tasa del 5,2% y terminó resultando 4,2, o sea, no es que tienen un problema de error estadístico, un pequeño margen de error, un mero desvío".

"Se viene reiterando en forma permanente, porque actualmente cuando se hacen pronósticos de inflación, las consultoras nos mostraban habitualmente que había un mes que estaban por arriba, había un mes que estaban por abajo, pero en el general venían corriendo a la par de lo que finalmente el número daba. Sin embargo, es imposible que un consultor privado pueda tener el acceso a los 320 mil precios que mes a mes audita el INDEC", sostuvo Sticco.

Daniel Sticco, economista

"Por lo tanto, yo lo tomo con pinzas. Porque aquellos mismos que están previendo que en junio se quebraría esa desaceleración de la inflación y que después al gobierno le va a costar volver al ritmo de desaceleración, que caracterizó estos primeros cinco meses del 2024, son los que le está dando error porque yo veo que se maneja mucho con el espejo retrovisor. Miran el pasado y no miran el futuro".

"Lo que uno percibe es que estamos frente a un gobierno que tiene la política económica bien definida, que es el déficit cero y la emisión cero, y, por primera vez, desde hace mucho tiempo, se está yendo a la fuente".

" Hay precios que suben, hay precios que bajan, pero el promedio está en un sentido descendente. Así que hoy es difícil jugarse, pero claramente el Gobierno está logrando resultados que a la mayoría de los consultores les cuesta proyectar y después estimar acertadamente".

¿Los empresarios industriales, que critican la caída de ventas, son los que subieron los precios especulando con una segunda devaluación?

"Exactamente, son los mismos empresarios que asumieron la actitud preventiva de aumento de precios; allá por noviembre, diciembre del 2023, frente a los resultados de las elecciones".

"En consonancia, continuó explicando Sticco: "Históricamente en la Argentina, y tengo 40 años de análisis económico, no recuerdo que se haya seguido tan firmemente, tan férreamente, una política de poner las finanzas públicas en orden. No depender de la emisión del Banco Central, no depender de la emisión de deuda pública".

"Entonces, estos empresarios, aquellos que no creyeron, hoy se tienen que dar cuenta de que es momento de empezar a creer un poco más que lo que creían en diciembre. Entonces, aquellos que fijaron precios pensando que hoy el dólar iba a estar a 2000, 2500 y está en 1300, o bajan los precios o van a seguir llorando porque venden menos", sentenció el economista.

"Por primera vez los economistas vemos que en Argentina se cumple lo que nos enseñaron en el primer año de economía: Existe la restricción presupuestaria. Si la población tiene ingresos fijos y le aumentan los precios, es natural que van a privilegiar pagar más precio por algún servicio del que no se puede prescindir: la luz, el gas, el agua y algún otro servicio básico, y algunos alimentos. Se racionaliza la calidad de vida y consumo, en vez de tener cuatro comidas al día, tengo tres, indefectiblemente va a haber un sector que va a perder ventas".

¿Cómo llegar con el ingreso a fin de mes y, también, enfrentar los costos altos de los servicios como gas, luz, agua?

"Claramente, hay dos cosas en la pregunta y, por lo tanto, la respuesta también tiene que ser desagregada. Una es que el nivel de vida de los argentinos ha caído brutalmente en todos los niveles. Obviamente, un porcentaje es el más sensible, como pueden ser los jubilados, el 70% perciben un ingreso mínimo y es su único sostén de vida y, por lo tanto, con 260, 270 mil pesos, no van a llegar nunca a fin de mes y se depende de otra asistencia del Estado, con la cuota social de la tarifa de servicio público o con alguna asignación especial o con alguna tarifa especial y la ayuda de familiares".

"Pero, también se han caído los ingresos de los trabajadores, por eso en Argentina tenemos esta extraña paradoja de que hace prácticamente cuatro o cinco años que trabajadores formales, en blanco, registrados, no llegan a tener ingresos que cubran la canasta familiar de cuatro integrantes. Salir de ese estado tan crítico va a ser gradual", afirmó el entrevistado.

"Lamentablemente, no vamos a bajar la pobreza del 55% de la población al 40 o al 30 por ciento, en seis meses, sino que va a llevar un tiempo. El tiempo ese va a ser más corto en la medida que los empresarios respondan más rápidamente y acompañen el esfuerzo que está haciendo el Estado con la baja del déficit fiscal, la baja de la inflación, acomodando precios. y tratando de ganar más por volumen que por precio".

La historia argentina indica que prefieren vender menos, pero a más precio y no vender más a menos precio, y la ecuación hay que tratar de mejorarla con mejor calidad de venta".

"Por lo tanto, ahí hay una parte del problema. Ahora, cuando uno compara fríamente los números de hoy con los que había en noviembre y lo que uno ve es que los jubilados en general están hoy día igual. Es cierto que en noviembre no le alcanzaba a llegar al fin de mes, y hoy tampoco, pero ese cuadro no se ha deteriorado".

"Se había deteriorado en enero, febrero, marzo, porque hubo una brutal aceleración de la inflación y los aumentos tardaron en llegar. Pero, a partir de abril eso se fue recortando y hoy junio, con el 8,8% de aumento que recibió el promedio de los jubilados, en general, están en el mismo nivel de poder de compra que tenían en noviembre".

"Comparativamente, hay muchos trabajadores que todavía no están en situación de recomponerse, que están hoy peor que en noviembre. Por eso tenemos la recesión que tenemos. Así que la respuesta es doble: Por un lado, estamos mal, pero, por otro lado, en muchos casos, no estamos peor que hace seis meses", concluyó Daniel Sticco.

Producción Periodística: Martín Gastañaga, Daniel Gallardo y José Urrutia