Ramón va a la Justicia para mantener la designación de zona fría

Las tarifas de gas de zonas frías, un beneficio que alcanzaba a varias provincias de Argentina, es motivo de polémica ante las pretensiones de anulación, que han determinado presentaciones ante la justicia federal para que se mantenga.

Uno de los que se presentaron ante los estrados solicitando esto es José Luis Ramón, diputado provincial en Mendoza por Protectora, quien en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), señaló:

"Hay muchas cosas que están ocurriendo en relación a la Ley de Zona Fría, y es el hecho que desde el Poder Ejecutivo que hoy gobierna Milei tienen la seria pretensión de anular esta norma", y agregó que "le está costando bastante, y creo que sobre todo los mendocinos y una gran parte de los habitantes de la zona fría le vamos a dar batalla".

José Luis Ramón

Para sumar precisiones, agregó: "Esto lo venimos viendo desde el año pasado, cuando se dictó el DNU 70/23, donde el ministro de Economía se hizo administrador del fondo de la zona fría".

El primer punto que tenemos que tener en cuenta todos los que vivimos en zona frías es que el fondo de la zona fría no es plata del Estado nacional, es un fondo de nosotros, de los consumidores de gas domiciliario de toda la Argentina, que todos los meses con la factura hacemos un aporte del 7% para ese fondo que va a equilibrar el fiel de esa balanza de desigualdad enorme que hay entre los que viven en la zona norte de Buenos Aires, con un invierno crudo de 1 mes, versus aquellos que vivimos en el interior del país en donde el crudo del invierno dura 3 meses.

"Esa diferencia es enorme al tomar una decisión por parte del Estado nacional y ante esa situación en abril le enviamos una carta documento al presidente Milei y al ministro de Economía para que se abstuvieran de meter la mano en la lata del fondo de la zona fría porque no son fondos del Estado nacional, son fondos de nosotros".

A propósito de los números, Ramón aclaró: "En el 2023 quedó un superávit de esa plata que aportan los usuarios; es mucho más y va a ser más, porque el aumento que pretende Milei y el ministro Caputo, ya a partir del 1 de junio, que todavía no llegan esas boletas, va a superar el 350% de aumento. Es una cosa desproporcionada".

gas-mendoza-zona-fría-alcance-factura-costo

Las acciones encaradas por el legislador y abogado pasan por "no dejar que haya un acto del Gobierno de la Nación que pretenda derogar la ley de zona fría; para eso se necesita una ley, y hemos ingresado un juicio, este lunes que pasó, en el juzgado federal de Mendoza del doctor Pablo Quiroz, para que se declare la inconstitucionalidad del decreto que habilita reprogramar los subsidios, y que pretende incluir a la zona fría como parte de un subsidio que no lo es, porque la plata no es de la Nación sino que la aportamos todos aquellos que formamos parte de la zona fría".

"El segundo tema es que esa desproporcionalidad que pretende el presidente, el secretario de energía y el ministro de Economía no va a poder ser soportada por las familias en ningún lugar del país, entonces en esta demanda le hemos pedido al juez que declare la inconstitucionalidad del decreto"

"Además le vamos a sumar la inconstitucionalidad del aumento tarifario con la quita de los subsidios, y para eso acaba de empezar el proceso, va a tomar estado público", continuó el entrevistado, añadiendo que "a partir de ahora vamos a empezar a pedir las adhesiones a los mendocinos, a las instituciones, a los concejos deliberantes a cada uno de los lugares en donde va a empezar a producirse estos reclamos masivos que todavía no empiezan porque todavía no llegan las facturas".

"Hay dos objetivos que tenemos, el primero, defender la zona fría porque significa en cada factura de un mendocino un 50% menos de lo que el Estado pretende cobrar por el gas. El segundo tema, que aunque con zona fría y todo aumentar el 350% va a ser un despropósito. Por eso es importante entender que este proceso judicial iniciado este lunes en la justicia federal de Mendoza empiece a tomar cuerpo como acción colectiva. Hay que defender la zona fría", concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo.

Ver nota completa: