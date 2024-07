Advierten a padres que no atienden a sus hijos por adicciones digitales

Los niños, niñas y adolescentes que son hijos de padres adictos a la tecnología, porque prestan mayor atención a los dispositivos móviles o computadoras, que a su hijo o su hija, de las maneras antes conocidas, corren riesgo de generar patologías que podrían ser prevenibles.

Sonia Almada, psicoanalista, explicó El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) , que "se está llamando huérfanos digitales a todo una camada de niños que son nuestros hijos y nietos, que los padres están muy captados por la tecnología. Los niños también, pero se utiliza este concepto para poder hablar del impacto en los niños, niñas sobre los consumos problemáticos, por lo menos en adiciones a esta era digital".

Recordó que, "con el fuerte pronunciamiento que comenzó en la pandemia, ya teníamos un estímulo constante con relación a la búsqueda de redes sociales por este sistema de recompensas y estímulos que dan las redes, pero con la pandemia esta problemática se profundizó porque desde las clases, a niños que han tenido que empezar periodos escolares desde jardines de infantes y primaria tener que estar digitalizados, ha traído sus consecuencias desde lo cognitivo, lo emocional y las relaciones interpersonales".

"Entonces, este consumo se ha profundizado y así comienza a aparecer este fenómeno social, que es esto que les pasa a los niños cuando buscan la mirada de los padres y los encuentran absortos en las pantallas y los niños construyen su identidad con la mirada de la madre, el cuidador primario y luego de la relación con los otros. Se ha visto en muchas investigaciones que esto que se llama tecno referencia, esta interferencia en el vínculo entre padres y niños está afectando a la subjetividad infantil porque no encuentran el terreno fértil para la construcción de una identidad saludable", explicó.

Compartió que "hay una investigación interesante, donde se puso dispositivos de sonido a los niños para ver cuáles eran las interacciones que se producían tanto con otros niños como ruidos de pantalla, todo lo que podían consumir en pantalla y las interacciones con los adultos. Se vio que bajó, dramáticamente, el tipo de interacción que hay mucho flujo de interacción con pantallas. Los niños están mediados por estos ruidos".

"Se hizo una muestra en Australia y otras investigaciones, así que ya se está mostrando algún tipo de dificultad en donde los chicos ya manejan palabras y tienen algunos problemas de cognición porque el estímulo que uno recibe como niño cuando comienza viene del otro, no puede venir de una pantalla porque si no nos convertimos en una especie de robot. No se puede aprender desde la pantalla", manifestó.

"Los chicos siempre muestran su sentir de distinta manera. El tema con esto es que cuando sos un bebé y no encontras en el otro el alojo te vas retrayendo, y es eso peligroso porque provoca trastornos de salud mental importante", alertó.

Y añadió: "Los humanos nos consolidamos y nos constituimos como humanos a través de los gestos, las miradas y la palabra con el otro. Lo primero, como decía, en general son las madres en esta cápsula que comienza en los primeros meses de vida y después van relacionándose con otras personas en ese mundo".

"Recuerdo un caso de una mamá que había padecido una depresión al nacimiento de su niña porque había muerto a su vez su mamá, entonces en esa primera crianza del primer año en ese año la mamá había atendido la niña lo mejor que había podido, pero no le había hablado porque no tenía el ánimo para hacerlo, y el resultado de eso fue un mutismo selectivo, que es un trastorno que no es del habla, es una decisión de la mente infantil no comunicarse con casi nadie. Se hace un trabajo psicológico y eso se puede recuperar".

Admitió que desde el psicoanálisis, "pensamos en el tiempo subjetivo de cada paciente que viene a la consulta y cada persona tiene un tiempo singular para recuperarse de lo que deba recuperarse, pero sobre todo viene con una serie de preguntas".

"Cuando una persona viene a psicoanalizarse viene con preguntas acerca de su ser, entonces ese descubrimiento, el tratar de responder esa pregunta tiene un trabajo importante en la relación a la recuperación del pasado muchas veces inconsciente que lleva determinado tiempo, pero depende mucho de cada persona", analizó.

Y cerró: "El uso de las redes no está mal, es un divertimento, se usa para el trabajo, el tema es cuándo se vuelven dispositivos adictivos, cuando se vuelven consumo problemático y en lugar de mirar al paisaje sacas la foto del paisaje, entonces miras el paisaje a través de la cámara, hay algo ahí de la pérdida de la realidad que se pierde".