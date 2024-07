Cómo identificar a las personas tóxicas: cinco señales claras

Identificar comportamientos tóxicos puede ser crucial para protegernos de relaciones dañinas. Conocer a alguien nuevo siempre es emocionante, pero a veces, detrás de una fachada amistosa, se esconden características que indican un carácter tóxico.

Ya sea en un nuevo colega, un vecino, una cita o incluso un amigo de un amigo, es vital estar alerta a ciertas señales. Estas no siempre son evidentes, ya que las personas tóxicas a menudo ocultan sus verdaderos colores bajo una apariencia de simpatía y amabilidad. Sin embargo, prestar atención a ciertos comportamientos puede ayudarnos a protegernos de relaciones perjudiciales y manipuladoras.

Las personas tóxicas son expertas en manipulación y utilizan su inteligencia emocional para influir en los demás a su favor. Este tipo de manipulación no solo es engañosa, sino también dañina, ya que la persona tóxica busca siempre su propio beneficio sin considerar el bienestar de los demás.

Persona tóxica

Una segunda señal de toxicidad es la tendencia a victimizarse constantemente. Tienden a culpar a los demás por sus problemas y rechazan cualquier responsabilidad por sus acciones. Adoptar el rol de víctima les permite evitar la responsabilidad afectiva y proyectar sus problemas en los demás, creando un entorno de constante conflicto y negatividad.

Todos tenemos días malos, pero estas personas parecen vivir en un estado constante de negatividad. Se quejan, critican y siempre encuentran lo negativo en cualquier situación. Esta actitud revela su verdadero carácter y que también afecta negativamente el ambiente y las relaciones a su alrededor.

Otro comportamiento tóxico es la invalidación de sentimientos. Estos seres minimizan las emociones de los demás. Comentarios como "estás siendo demasiado sensible" o "no es para tanto" son indicativos de alguien que no respeta los sentimientos ajenos y no está dispuesto a ver las cosas desde otra perspectiva.

Persona tóxica

Finalmente, las personas tóxicas carecen de empatía y según la psicóloga Iria Reguera, la empatía no significa necesariamente estar de acuerdo con los sentimientos de otra persona, sino simplemente entenderlos y reconocer su validez.

Reconocer estos comportamientos tóxicos puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre las personas con las que queremos relacionarnos.