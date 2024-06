Afirman que no es necesario tener relaciones sexuales en una pareja

Las parejas actuales no estarían obligadas a tener relaciones sexuales coitales para proseguir con una vida de convivencia normal, según una tendencia observada por algunos sexólogos en la Argentina.

Esto lo aseguró, en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo, Analia Pereyra, sexóloga, habló de la monogamia: "Es cierto que las parejas más maduras o algunas que tienen un tiempo largo de relación tienen características propias diferencias entre la gente joven y la práctica de la no monogamia es algo más habitual. También es cierto que en esto de permitir juega de distinta manera la sexualidad. A veces hay algunos que prefieren no tener un tipo de relación sexual. Eso es una elección".

"Creo que el problema es que durante mucho tiempo hemos considerado que las relaciones sexuales coitales eran una obligación y que si no había este tipo de encuentro se decía que la pareja estaba en dificultades. Lo que hoy vemos es que hay parejas que deciden no vivir esa parte, porque ya no tienen las ganas de seguir transitando ese tipo de sexualidad. Entonces la alternativa es esa, es una opción como cualquier otra. No estamos obligados a tener relaciones sexuales coitales, no es una obligación, no es que si me falta nos vamos a enfermar", explicó.

"La cuestión para la profesional de la salud, "es que si lo tomamos como riesgo para la continuidad de una pareja, aunque esto no ocurra, aunque las personas tengan una buena actividad sexual, lo que vemos es que las parejas se terminan".

"Es decir, tenemos índices de divorcios que superan el 50%, sabemos que las parejas en maduración del vínculo van disminuyendo cada vez más, entonces no hay que pensar que por no tener relaciones sexuales genitales esa pareja va a tener riesgo, me parece que por la cultura. Por el momento, las parejas están en riesgo por sí, más allá de lo que hagan con la sexualidad".

sexo-edad-parejas-png.

"Por lo que veo en el consultorio cotidianamente no diría que la sexualidad es un elemento que está perturbando o que más está llevando a la disolución de los vínculos, entonces me parece que tenemos que preguntarnos si tenemos que seguir pensando en una pareja se tiene que sostener sí o sí, porque si no nos lleva al fracaso".

"Creo que esa mirada nos lleva a sentirnos mal y a pensar que vamos por el mal camino y esto, toda la sociedad está diciendo que lo de la pareja es algo que en otro momento se veía como proyecto de vida, y hoy ya no, hoy vemos que mucha gente decide quedarse soltero", consideró.

Y remarcó: "No creo que la sexualidad como tal sea un factor determinante en relación con los problemas que las parejas están planteando al momento de llegar al consultorio".

"Sabemos que las costumbres con el tiempo se van modificando, creo que durante mucho tiempo estuvo ese mandato de presión para tener relaciones sexuales, pensemos en los años 60 con lo que fue la liberación, hubo como un vuelco grande de las personas a tener actividad sexual muy activa diferente a todo el puritanismo del cual veníamos, creo que uno de los cambios posible hoy sería eso, decir no estamos obligados, no hay porque hacerlo, vamos a hacer una apuesta nueva y eso no tendría por qué ser un inconveniente."

" Me parece que lo importante es poder encontrar lo que llamamos la forma particular, individual, que cada uno tiene para vivir y sentir su sexualidad. Eso es distinto. Lo importante de esto es que las personas sigan buscando y vean de qué otra manera pueden sentirse bien con la sexualidad, sin tanta obligación o presión", argumentó.