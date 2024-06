Los mercados empiezan a reconocer la gravedad de la situación económica argentina

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Miguel Ponce, economista y especialista en Comercio Exterior, analizó el estado actual de la economía argentina y cómo los mercados financieros comienzan a reflejar la realidad económica del país. Ponce señaló un cambio significativo en la relación entre los mercados y la economía real, destacando que tradicionalmente existía un "divorcio" entre ambos.

"Siempre poníamos la palabra divorcio entre los mercados y la economía real porque las acciones iban para arriba, el riesgo país iba hacia abajo, el dólar estaba más o menos estable, las brechas se iban achicando, la inflación iba en baja", explicó Ponce. Sin embargo, los datos de la economía real, como el aumento de la pobreza, la indigencia, la desocupación y la caída en las ventas, contradecían esta visión optimista.

Actualmente, según Ponce, la situación se ha agravado y los mercados están empezando a reflejar esta realidad. El riesgo país se sitúa por encima de los 1500 puntos, las brechas cambiarias se han ampliado, y la liquidación de cosecha está en niveles bajos similares a los de tiempos de sequía. Este nuevo escenario, descrito por el economista como "depreflación", representa una recesión más profunda con mayor caída en todos los sectores productivos, impactando directamente en el empleo.

En estos seis meses de gobierno de Javier Milei, la preocupación principal de la población ha cambiado. "Hace cuatro meses la mayor preocupación era la inseguridad, luego pasó a ser la insuficiencia del salario frente a la inflación, y ahora, en las últimas dos semanas, la mayor preocupación es perder el empleo", afirmó Ponce.

La crisis política también juega un papel importante en este panorama económico. El entrevistado destacó las salidas de funcionarios clave y las tensiones dentro del gabinete. "La crisis con la ida de Posse, las denuncias sobre Pettovello y la mala praxis en el comercio exterior han afectado gravemente la economía", señaló. Además, mencionó la no renovación del swap con China y las obligaciones financieras con el Club de París como factores que agravan la situación.

Dolarización, ¿sí o no?

En cuanto a las políticas económicas, Miguel Ponce no ve viable una dolarización a corto plazo. "Los dueños de las fábricas de dólares, la Reserva Federal, le han dicho que no al Gobierno", explicó. "Me parece que forma parte del relato de campaña, si creo que podría tenderse hacia la unificación del mercado cambiario y el levantamiento del cepo. Es decir, si hubiera dólares suficientes..." remarcó el experto.

Finalmente, Ponce criticó la gestión del presidente Milei, indicando que su enfoque parece más centrado en posicionarse como una figura influyente en la ultraderecha internacional que en resolver los problemas internos de Argentina. "El presidente está más preocupado por transformarse en el influencer global más importante de la ultraderecha internacional que por ejercer su rol para solucionar los problemas de la gente", concluyó Ponce.

Repasá la entrevista completa