YPF reduce el precio del combustible un 3%: ¿seguirán las otras petroleras?

En una medida que promete aliviar los bolsillos de los argentinos, la petrolera estatal YPF anunció una reducción del 3% en el precio de los combustibles a partir del 1° de octubre. Esta decisión se debe a la caída del precio internacional del petróleo, y se espera que otras petroleras que operan en el país sigan su ejemplo.

La petrolera de bandera nacional, YPF, ha decidido bajar el precio de la nafta y el gasoil debido a la disminución del precio del barril de petróleo Brent, referencia en el mercado interno. "Esta medida cambia los paradigmas porque cuando aumentó el petróleo se subió el precio y ahora con su baja también es responsable bajar los precios en los surtidores", afirmó Horacio Marín, titular de YPF.

El gasoil en sus dos versiones tendrá una baja del 3%, mientras que las naftas súper y premium lo harán en el orden del 1,5%. En Capital Federal, la nafta súper de YPF costará $1.059 por litro y la premium $1.309. El gasoil grado 2 se pagará a $1.084 y el grado 3 a $1.334.

Marín confirmó que los nuevos precios se verán reflejados en los surtidores a partir del martes, aunque no descartó que la medida se implemente el fin de semana o el lunes, 24 horas antes de lo anunciado oficialmente.

"Todo depende de cómo siga el precio internacional del petróleo que, el martes se vendía a US$ 73 o US$ 74 y, hasta llegó a estar en los US$ 72", explicó Marín.