"Los combustibles no tienen un precio estable, pero vamos camino hacia la internacionalización"

En las últimas horas, Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera YPF, anticipó una serie de decisiones relacionadas con los combustibles. Por un lado, aseguró que la planta de GNL sigue en marcha, pero también hizo mención a una baja en el precio de las naftas: en concreto, este próximo fin de semana habría novedades a este respecto.

Esta serie de novedades relacionadas con los hidrocarburos motivó que la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se pusiera en contacto con Daniel Montamat, exsecretario de Energía y expresidente de YPF, quien analizó los puntos expuestos por Marín. "Si la Argentina tuviera un tipo de cambio estable, con una relación peso dólar aceptable, y si el mercado estuviera internacionalizado, yo diría que sí podríamos plegarnos a las referencias internacionales de los combustibles. Pero estamos acostumbrados a la anormalidad", sentenció.

Daniel Montamat

"No tenemos todavía un mercado con precio internacional. El barril de petróleo doméstico se acerca, los precios de los surtidores están casi en paridad con las referencias internacionales, pero en la práctica todavía no está dado todo. En la Ley Bases hay pautas para llegar a la internacionalización, pero no contamos con un cambio estable, porque tenemos una devaluación del 2% todos los meses", detalló Montamat.

En este sentido, el entrevistado explicó que, "si queremos atenuar las subas y las bajas, el mercado cuenta con mecanismos para lograrlo. El componente impositivo de las naftas se actualiza cada tres meses, aunque todavía lo hacemos retrasadamente. Si quieren mercado internacionalizado, al tipo de cambio estable, deberían ajustar para arriba o para abajo, en función de la señal de precios, que es el componente de los combustibles".

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

Tanto Rebeca Miranda como Gabriel Landart, conductores del programa, trataron de indagar qué ocurre en otros países de la región. "Podríamos hacer lo que hace Chile -detalla Montamat-. Cuando los precios de las naftas suben, ellos tratan de mantenerlos estables, porque formaron un fondo contra cíclicos cuando estaban a bajo precio, y luego no los bajaron tanto. Se trata de un fondo compensador. Es un mecanismo dentro del mercado, que evita la volatilidad. Estamos camino a eso, pero hay que reconocer que todavía no hemos llegado a destino", se lamenta.

"La nafta y el gasoil aumentaron muy por debajo de la inflación en estos últimos años, porque había un tipo de cambio oficial, que también se ajustaba por debajo de la inflación. Todos estos cálculos que hacemos es por el tipo de cambio oficial. Para que estas cosas sean efectivas, tenemos que tener un tipo de cambio estable. Ser un país normal, con tasas de inflación como tienen Chileo o Uruguay, por ejemplo", sostiene el referente.