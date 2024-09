El primer workshop de gerontoprevisión del mundo será en Mendoza: ¿de qué se trata?

La gerontoprevisión es una disciplina emergente que pretende complementar la Gerontología Social y la Previsión Social con el fin de abordar de manera integral el proceso de envejecimiento. El primer workshop del mundo se realizará en Mendoza entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Auditorio de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.

A diferencia de las disciplinas tradicionales que tienden a enfocarse en aspectos específicos de la vida de las personas mayores, la gerontoprevisión busca anticiparse a los problemas y necesidades que puedan surgir a lo largo de todo el ciclo de vida, implementando medidas preventivas y proactivas desde la niñez hasta la vejez.

"Cuando nosotros hablamos de gerontología nos estamos refiriendo a la problemática de la vejez, donde el médico es uno más, es quien tiene la posibilidad de ser geriatra y gerontólogo. El resto de las profesiones no médicas son todos gerontólogos que trabajan con la vejez", introdujo Félix Eduardo Nallím, también titular de la Asociación Gerontológica Argentina, AGA.

El médico mendocino admitió: "Es verdad que pudimos introducir esta idea, en el Congreso de Gerontología y Geriatría que se llevó a cabo en junio pasado en Argentina, de que la gerontología y la previsión social son complementarias, pero queremos ir perfeccionando estos conceptos. Esto fue gracias a que la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, IAGG, está dirigida actualmente por miembros de Argentina, dos por la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, SAGG, y dos por la Asociación Gerontológica Argentina, AGA".

Félix Eduardo Nallim, el organizador mendocino de la primera reunión de trabajo profesional interdisciplinario de gerontoprevisión del mundo.

"Actualmente, queremos empezar a educar tanto a quienes se dedican a la previsión social como a quienes forman parte de las organizaciones no gubernamentales de geriatría y gerontología. Primero, porque nos hemos dado cuenta de que quienes trabajan en las cajas de previsión social no tienen conceptos gerontológicos y, segundo, quienes a su vez trabajan en las organizaciones no gubernamentales de gerontología y geriatría tampoco tienen conceptos previsionales. Por lo que estamos seguros de que esto es absolutamente complementario", explicó.

Los detalles del workshop

Primer workshop internacional sobre gerontoprevisión - uniendo la gerontología social y la previsión social para un envejecimiento satisfactorio, activo, saludable y económicamente sustentable.

El 31 de octubre y 1 de noviembre en la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza (Peltier 10, esquina San Martín, Ciudad, Mendoza, Argentina).

Autoridades

Magister. Félix Eduardo Nallim

Profesor. José Ricardo Jauregui

Profesor. Miguel Ángel Acanfora

Aconsejan hacer inversiones en el transcurso de la vida para ir corrigiendo o modificando los procesos de envejecimiento.

Objetivo del Workshop

El objetivo es que todos los disertantes, panelistas, moderadores, tutores generales y tutores de talleres comprendan y transmitan cómo la complementariedad de la Gerontología Social y la Previsión Social pueden generar soluciones innovadoras y efectivas para el envejecimiento. Queremos que cada experto, desde su especialidad trascienda a la suya y contribuya a esta nueva disciplina emergente, la gerontoprevisión.

Enfoque del Workshop

Integración de Conocimientos

Gerontología Social: Tiene en cuenta cómo los factores sociales influyen en el envejecimiento y cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Previsión Social: Se enfoca en la planificación y gestión de recursos para asegurar la estabilidad económica y social durante la vejez.

Gerontoprevisión: La sinergia de ambas disciplinas sirve para crear estrategias preventivas y continuas a lo largo del ciclo vital.

Estructura del Workshop

- Conferencias: Presentaciones que establecerán el marco teórico de la Gerontoprevisión.

- Paneles y Mesas Redondas: Espacios para compartir experiencias y discutir la integración de Gerontología y Previsión Social.

- Talleres Prácticos: Actividades centradas en casos de estudio reales para aplicar los conceptos de Gerontoprevisión.

Disertantes

Magister. Félix Eduardo Nallim

Prof. José Ricardo Jauregui

Prof. Miguel Ángel Acanfora

Dr. Eugenio Semino

Lic. Fanny Mandelbaum

Prof. Isolina Dabove

Dra. Sandra Abdo

Arq. Gustavo Beveraggi

Prof. Norah Keating (Canadá)

Arq. Victor Cattaneo

Prof. Alejandro Trapé

Lic. Graciana Nallim

Dr. Daniel Antonio Elías

Lic. Juan Manuel Verón (México)

Dra. Gabriela Sabio

Cdor. Mario Comellas

Prof. José Luis Domenech

Dr. Edgardo Hernán Avico

Prof. Darío Lucero

Cdor. Federico Bordón

Prof. Ricardo Ibazeta

Arq. Ana María Kraan

Dr. Carlos Le Donne

Dr. Luis I. Mackern

Periodista. Victoria González

Dr. Juan Carlos Jaliff