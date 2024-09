Regímenes jubilatorios insostenibles y la necesidad de trabajar más años

Rafael Rofman, investigador Principal del CIPPEC, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News),y esto nos dijo sobre la actualidad previsional del país.

"Gastamos más que muchos países desarrollados porque cuando miramos la comparación de cuánto gastamos, hay que pensar en cuán viejo o joven es el país; si tenemos mucha más población adulta mayor deberíamos gastar más, Japón tiene un 30% de su población mayor de 65 años entonces, gasta mucho, Guatemala tiene el 5% y gasta poco, uno gasta en proporción a cuantos viejos tiene".

"Argentina con un poco más de un 10% de adultos mayores gastamos lo mismo que países que tienen el doble, Bélgica, Dinamarca, Alemania y eso pasa fundamentalmente porque tenemos un sistema previsional que es muy bueno para cubrir, cubre a casi todos los adultos mayores, el 95% de la población mayor de 65 años tiene un beneficio, pero muy ineficiente, gastamos muy mal, tenemos mucha gente joven que recibe beneficios, tenemos mucha gente que recibe más de un beneficio, que duplica beneficios y muchos regímenes de excepción que pagan beneficios muy altos, con lo cual al final gastamos mucha más plata de la que deberíamos para el nivel de envejecimiento que tenemos y el nivel de la calidad de los beneficios que damos", comentó el investigador.

"Gastamos plata en darle ingresos a la población de adultos mayores, en educación, en salud y está todo bien, tenemos que gastar plata en eso para lo cual tenemos que recaudar plata para poder gastarla y la cosa está en encontrar ese equilibrio, pero creo que lo importante es encontrar eso y la discusión que tenemos en Argentina sobre el tema previsional a veces tiene muchos aspectos; si es la plata de uno, la plata de otro, quién la pagó, eso no es una discusión menor y tenemos que darla y entenderlo mejor, pero la lógica por la cual hicimos algunos comentarios en los últimos días y levantó la atención de ustedes es que hay que entender que más allá de cómo se lo financie estamos gastando mucho".

"Si mañana me decís que en tu casa gastas 20.000 dólares en comida todos los meses, a lo mejor ganas 50 mil y te felicito, pero estás gastando mucho, algo estás haciendo mal, acá está pasando parecido, estamos gastando mucho más allá de cómo lo financiamos y con este nivel de gasto no hay manera de financiar nada, hay un problema muy serio".

"Es difícil revisar para atrás porque en su gran mayoría los beneficios están bien otorgados, seguramente habrá casos de fraude que se pueden revisar y corregir, pero en general el problema no es que la gente hace trampa, sino que las normas son malas, si la norma es mala y la gente tiene un beneficio, el beneficio es legal y no podés discutirlo, pero el problema que tenemos no es chiquito. Siempre hablamos de las jubilaciones y solemos pensar en el régimen nacional, que las mujeres se jubilen a las 60, los varones a los 65, 30 años de aportes".

"En Argentina tenemos 200 regímenes de opción, o sea hay 200 mecanismos previsionales desde los mineros hasta los bailarines del Teatro Colón, hasta los medallistas olímpicos, por ejemplo, los docentes de Neuquén se jubilan con 50 años y hay que priorizarlos, pero no hay que jubilarlos a los 50, hay que pagarles bien, formarlos, darle los recursos para que den clases, no para que se vayan, es ridículo y así como digo los docentes, tenés los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires que cobran el doble de jubilación que lo que cobra un empleado de cualquier banco privado. Tenés los empleados públicos de la provincia de Tierra del Fuego que cobran doble o triple y muchos años antes de lo que cobra un empleado público nacional o de Mendoza. Todo eso hace que sea muy caro, que algunos se lleven mucho y muchos se lleven mucho menos de lo que querríamos".

La edad ideal para jubilarse

"Los años de aporte, todos los que se puedan, la mayoría de los ciudadanos de nuestro país trabajan casi todos los días de su vida y cuando se jubilan, tienen 40 años de vida laboral casi todos, siempre hay excepción, a veces las mujeres salen del mercado unos años por tener hijos, pero más o menos estamos entre 30 y 40 años todos; el problema es que por la dinámica del mercado del trabajo mucho es mercado informal y no se registra, pero trabajamos todos y aportamos todos porque el trabajo lo hacemos igual, porque producimos los bienes igual, porque pagamos todos los impuestos en forma directa o indirecta de todas maneras entonces, yo no me preocupo tanto por los años de aportes".

"En términos de la edad, la discusión a veces también arrastra a una dimensión un poco confusa, hoy en la legislación nacional deberíamos jubilarnos los varones a los 65 y las mujeres a los 60, pero en promedio hay mucha gente que se jubila antes, por todos los regímenes especiales y las reglas particulares que dan vuelta. Además, hacia adelante hay que ir pensando en aumentar la edad de retiro, pero no porque queremos gastar menor, porque la lógica de las jubilaciones tiene que ver con que una persona ya no puede seguir trabajando porque está vieja, el concepto de vejez se ha ido corriendo en el tiempo; lo que hace 80 años considerábamos que era una persona vieja a los 55, 60 años, hoy es ridículo decir eso y además, el trabajo que hacemos en promedio la mayoría de las personas cada vez tiene menos demanda física, hoy la mayoría de los argentinos trabajamos sentados en una silla regulable".

"Lo que no es razonable es salir que discutir que el año que viene tenemos que subir la edad de retiro a los 70 años, no es solamente desde lo social delirante y políticamente imposible, además no sirve para nada porque el problema no está ahí, lo que hay que hacer es ir aumentando la edad de retiro a medida que las condiciones de vida mejoran en forma gradual, progresiva y tratando de convencer a la gente que se quede a trabajar más. Hoy no hay ningún premio por seguir trabajando y eso hay que corregirlo, es difícil seguir trabajando por reglas que puso el estado, hay muchas cosas de ese tipo que se podrían arreglar y mejorar, concluyó el entrevistado".

Producción Periodística: Daniel Gallardo, Enrique Villalobo y Ulises Addamo