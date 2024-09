Piedras energéticas: alerta por lo que podría pasar si se rompen o se pierden

Atraer la buena suerte y protegernos. Eso es lo mínimo que les podemos pedir a las piedras energéticas, esos elementos de la Naturaleza que se caracterizan por poseer propiedades espirituales, capaces de aprovechar la energía alrededor. Y cuando esa energía es negativa, pueden convertirla en algo beneficioso.

Estas piedras han sido usadas desde la antigüedad para intervenir en las vibraciones del ser humano, y se dice que poseen la sabiduría de curar y diversificar los males que están presentes en un lugar, o en una persona.

Perder una de estas piedras no siempre es motivo de tristeza

Las hay de distintos colores, formas y finalidades. Cada una tiene cualidades distintivas, lo que las convierte en algo ideal para situaciones particulares.

Podemos elegir una piedra que nos ayude con los problemas del amor, y otra que fortalezca nuestra seguridad en los negocios. Elegir una piedra energética dependerá del momento que estamos pasando, y lo que esperamos cambiar o mejorar de dicho momento.

Las piedras se caracterizan por poseer propiedades espirituales, capaces de aprovechar la energía alrededor.

Algunas piedras energéticas responden mejor a determinados signos zodiacales. A continuación, una lista de los elementos minerales disponibles, el signo apropiado para utilizarlas, y la finalidad para la que han sido adquiridas:

-Rubí - Capricornio - Ayuda en el amor

-Zafiro - Libra, Virgo, Tauro y Acuario - Transmite paz, ternura y tranquilidad

-Lapislázuli - Sagitario - Atrae espíritus de fuerza y prosperidad

-Piedra lunar - Cáncer - Atrae sensaciones agradables

-Coralina - Tauro, Sagitario y Libra - Protege del mal de ojo

-Ágata - Tauro y Géminis - Atrae la felicidad y la suerte

-Jade - Acuario, Virgo y Libra - Mantiene la serenidad

-Amatista - Acuario y Aries - Actúa contra las malas energías y las maldiciones

-Aguamarina - Piscis - Ayuda a la toma de decisiones

-Cuarzo - Cáncer - Capta las malas energías y devuelve el brillo

-Zircón - Aries y Acuario - Concede deseos

-Sardónica - Virgo y Leo - Protege contra conjuros

-Topacio - Sagitario, Aries y Escorpio - Aporta valentía

-Turquesa - Libra, Tauro y Sagitario - Brinda amor y protección contra la violencia

Se nos perdió o se nos rompió: ¿qué hacemos?

Ante todo, hay que aclarar que si alguna de estas piedras se pierde o se rompe, existe una gran variedad de significados que pueden asociarse al motivo del accidente.

Su rotura o pérdida no siempre indica mala fortuna. No obstante, aprender el motivo de quiebre del amuleto puede ser crucial para saber qué hacer, y si se debe reemplazar o no la piedra energética. Si bien cada piedra tiene un uso y función particular, hay interpretaciones fundamentales para fortalecer nuestra conexión espiritual.

Perder una piedra energética puede representar un mensaje del Universo. Muchos creen que si no encontramos nuestra piedra, es porque ya no necesitamos de su energía. Así, este hecho simboliza un paso hacia adelante, o una evolución personal. Incluso hay algunos que creen que perder un cristal puede simbolizar que, tal vez, le pertenecía a otro individuo, y que uno fue solamente un intermediario.

Mucha gente las utiliza para atraer la buena suerte. Pero si llegara a ocurrir algo con ellas, nadie puede evitar las consecuencias.

Si se trata de una piedra de protección, es posible que la persona haya recibido una gran cantidad de energía negativa, que necesitaba desprenderse del dueño de la piedra para no afectar la psiquis.

En el caso de roturas de cristales, los significados suelen ser parecidos, pero muchas veces se remiten a situaciones de mayor impacto espiritual, en especial en los casos de las piedras de protección. Probablemente, la persona esté lista para otro amuleto, o que haga falta más del mismo mineral, pero con una piedra más poderosa, o que simplemente no existe la misma sintonía con el cristal.

También puede ocurrir que dicha piedra se haya saturado, o que se haya visto abrumada por la energía que absorbe el cuerpo, a través de la transferencia negativa. En este último caso, muchos sugieren dejar de usar las piedras energéticas rotas, y dejarlas en la naturaleza, para no absorber la posible carga negativa que poseen.