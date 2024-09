Piden ayuda para combatir los incendios en Córdoba y para reparar los daños

La tragedia provocada por los incendios en la provincia de Córdoba trasciende el territorio y ha pasado a ser un tema de interés nacional por las pérdidas económicas, por sus consecuencias sociales y porque demuestra los efectos nocivos del cambio climático.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) quiso acercarse a la temática por lo cual mantuvo una entrevista con Oscar Agost Carreño, diputado nacional de Encuentro Federal por Córdoba.

"Es tremendo lo que está sucediendo, hasta el viernes se calculaba que en lo que iba del año habían sido arrasadas 40 mil hectáreas en incendios forestales y este fin de semana que hubo vientos tremendos en distintos focos y focos que habían sido apagados y otros lugares donde no había ningún incendio, fue catastróficos.

Diputado Oscar Agost Carreño

"En estos días entre 10 y 20 mil hectáreas más fueron consumidas, lo que se lleva puesto no solo a la biodiversidad sino además obra pública, casa, emprendimientos familiares, que son economías regionales muchas familias que pierden todo, sus animales, situación muy compleja".

Causas

"Córdoba tiene siempre en esta época del año estos problemas de que está en las condiciones ideales de que se prenda fuego con facilidad, es muy complejo porque es un riesgo extremísimo en esta época, y después cada foco tiene su particularidades y muchos de ellos están siendo investigados penalmente, de posibles responsables de haberlo hecho intencionalmente o con mucho descuidos, lo cierto es que tenemos 30 días donde hemos tenido múltiples focos, algunos de ellos y se está investigando que los habría provocado el propio Ejército al realizar en terrenos federales maniobras con paracaidistas y elementos que habrían prendido fuego una reserva".

"Hubo un caso donde se encontró a una persona llevando combustible y se estima que habría prendido fuego intencional, después hasta se especula que en algunos lugares hay fuegos que tienen que ver aprovechando los distintos focos que hay para hacer emprendimientos inmobiliarios, lo que iría en contra de lo que dice la ley de manejo del fuego por lo tanto, están en todos los casos las investigaciones penales".

Esfuerzo de los bomberos

-¿Materialmente, con qué cuenta Córdoba y qué les provee otras provincias y qué faltaría?

-La provincia tiene bomberos profesionales y a su vez está la red de bomberos voluntarios que es muy profesional, trabaja a destajo para resolver todas estas cuestiones, las brigadas están muy acostumbradas a ser solidarios entre ellos, además gobernadores de distintas provincias han puesto a disposición elementos y más brigadas de bomberos incluso la Nación ha hecho lo propio, por supuesto que siempre más es mejor sobre todo el problema que empieza a pasar es que se van agotando.

"La provincia tendrá que hacer lo propio y los municipios pero lo terminante no está pasando por lo material sino por la reconstrucción de lo que sigue al fuego ya apagado".

"Lamentablemente las fuerzas del cielo no ayudan con dinero y con que vengan lluvias en el corto plazo, por lo tanto, queda seguir luchando, agradecer que hoy no tenemos vientos y que ha refrescado bastante y eso facilita la tarea y esperar que no siga haciendo nuevos focos y que la gente tome conciencia porque estamos empezando incluso a tener casos de violencia de vecinos que no permiten que los evacuen los bomberos porque están devastados por lo material que están perdiendo, por lo tanto, necesitamos entender que hay que proteger primero la vida y que el estado provincial y nacionales les ayuden después a recuperar y reparar sus vidas y emprendimientos productivos pero lo importante es que no tengamos vidas afectadas por los incendios".