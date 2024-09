Cómo la postura y la temperatura afectan tu sueño: claves para dormir mejor

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), el psiquiatra experto en sueño, Joaquín Diez, compartió algunos de los principales factores que influyen en el descanso de calidad, desmontando mitos comunes y ofreciendo recomendaciones prácticas para mejorar la calidad del sueño.

Diez enfatizó que "dormir no es lo mismo que descansar", y que muchas personas pueden dormir varias horas y aun así sentirse cansadas durante el día. Uno de los principales errores es no dar al cuerpo la "oportunidad adecuada para dormir". Según el experto, muchas personas no se toman el tiempo necesario para dormir correctamente, lo que significa que el cuerpo no tiene la oportunidad de descansar plenamente.

Problemas comunes que afectan el sueño

Una vez que se garantiza el tiempo adecuado para dormir, Diez sugiere evaluar otros problemas que puedan estar interfiriendo con el descanso, como los ronquidos o los movimientos periódicos de piernas. Estos son factores habituales que impiden un sueño reparador.

Otro punto que destacó es el manejo de la temperatura corporal. "Cuando nos vamos a acostar, la temperatura corporal del centro del cuerpo baja, lo que nos da sueño. Este proceso se facilita con el intercambio de calor, llevando la sangre a las extremidades", explicó. Aunque hay quienes recomiendan dormir sin ropa para mejorar este proceso, Diez aclara que no es una fórmula universal, ya que puede resultar incómodo para muchas personas.

La dinámica del sueño en pareja

El psiquiatra también abordó la influencia de las dinámicas de pareja en la calidad del descanso. Desde quienes prefieren dormir cerca hasta aquellos que requieren más espacio debido a movimientos o ronquidos, Diez señaló que estas variaciones dependen de las necesidades de cada persona. En algunos casos, las parejas pueden beneficiarse de camas más grandes, especialmente si duermen con niños. En otros, dormir más juntos puede generar una sensación de seguridad que favorezca un descanso más profundo.

Dormir mal y su impacto en la salud

El experto fue contundente al afirmar que "dormir mal o dormir poco acorta la vida". Explicó que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer diversas patologías graves, como hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares y problemas neurológicos. Estas condiciones, a su vez, reducen la esperanza de vida.

Factores que favorecen el sueño

Diez también hizo referencia al uso de la melatonina, una hormona que favorece el descanso, especialmente en adultos mayores, ya que su producción disminuye con la edad. También mencionó la utilidad de antifaces para quienes tienen dificultades para dormir con luz. Sin embargo, desmintió que sea necesario dormir en completa oscuridad: "Es un mito que hay que dormir en oscuridad total".

Por último, habló sobre la importancia de la postura al dormir. Aunque recomendó dormir de costado, especialmente del lado izquierdo, señaló que la postura depende de las necesidades individuales. "Si uno ronca y duerme boca arriba, eso va a empeorar", advirtió, instando a buscar ayuda en esos casos.

Repasá la entrevista completa: