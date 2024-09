Denuncian que no se cumple con la Ley de Manejo de Fuego

El peronismo, observando lo que está sucediendo en Córdoba, denunció que el Gobierno no cumple con la Ley de Manejo del Fuego, pese a que la derogación de la norma estaba contemplada en la primera versión del proyecto de Ley Ómnibus.

La iniciativa peronista se suma a la de un grupo de diputados de la UCR, encabezados por Carla Carrizo, quienes presentaron un proyecto de resolución citando a la Cámara baja al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria, Ana María Vidal de Lamas, a efectos de que brinden información y den explicaciones sobre el accionar del Servicio Nacional de Manejo de Fuego en medio de los incendios que azotan la provincia de Córdoba.

Sabrina Selva, diputada nacional por Buenos Aires (Unión por la Patria), manifestó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Lo advertimos al inicio del gobierno de Milei cuando veíamos que sacaba con sorna del organigrama al Ministerio de Ambiente. Que ya partiendo de esa base de la degradación del ministerio, reducirlo hoy en Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte representaba un retroceso en lo que respecta al cuidado del ambiente y diversidad en nuestro país".

"En lo que hace a la ley del manejo del fuego, si bien está vigente, el gobierno intentó su derogación en la primera versión de la ley base. No de la ley de manejo de fuego, sino de la última modificación del 2020, tiene que ver con lo que está pasando hoy en Córdoba. Son aquellos incendios intencionales ya sea por especulaciones inmobiliarias, por cambios en el uso del suelo que terminan convirtiéndose en catástrofe, como lo que sucede hoy en la provincia con más de 40 mil hectáreas incendiadas en lo que va de este mes", evaluó.

Reservándose la opinión personal de Daniel Scioli, admitió: "Sí, puedo decir que hay una inoperancia total por parte del secretario en materia ambiental porque es quien tiene que su cargo la ejecución de las partidas. Que tienen que ver con el manejo del fuego que a la fecha se ejecutó apenas un 26%. Cuando el año pasado con 700 incendios menos en lo que iba del año nuestro gobierno llevaba ejecutada para esa fecha alrededor del 70% del manejo del fuego", dijo.

"Qué implica el manejo del fuego, porque muchos creen que sucede cuando el fuego está sucediendo, y lo que implica el sistema es la prevención. Un equilibrio entre la prevención y el combate de los incendios. Ambas cosas. Y este gobierno en estos casi diez meses hizo nada en materia de prevención de incendios y algo grave además fue la eliminación del Fondo de Fideicomisos para el manejo del fuego que se eliminó a raíz del artículo que en la ley bases habilitaba a la eliminación de los fondos fiduciarios. Nosotros advertíamos en ese momento que cuando el gobierno quería tildar de cajas negras de la política a los fondos fiduciarios se llevaba puestos fondos tan importantes como el fondo por ejemplo para el manejo de fuego en nuestro país. Y las consecuencias están a la vista y encima se traducen con algo mucho peor", manifestó.

"Está a la vista que para las políticas ambientales se necesita de un Estado presente y exigimos desde Unión por la Patria a quien tiene la responsabilidad de que esto suceda que es el secretario Daniel Scioli venga a dar explicaciones a la Cámara de Diputados", remarcó.

Y añadió: "Lamentablemente, los y las argentinas somos víctima de un presidente que es un negacionista ambiental, ecológico. Que ni siquiera alcanza a definirlo como negacionista del cambio climático, sino de absolutamente todas las políticas públicas que tienen que ver con lo ambiental, refrendándolo en New York ayer mientras Córdoba se prendía fuego. El presidente preocupado por tocar una campanita y acompañado de decisiones internacionales como por ejemplo, que la Argentina se disocie del pacto del futuro que tiene que ver con la continuidad de la agenda 2030 que tiene que ver con los problemas que asechan a distintos países del mundo, no al nuestro en particular".

"Porque el presidente piensa que como la pobreza, como la indigencia, como el cambio climático se resuelven con superávit fiscal. Y ahí es donde entramos en lo que está sucediendo hoy, la consecuencia de este negacionismo ecológico que tiene este gobierno se lleva puesto ya no un partido, una concepción ideológica, sino nuestra casa común. El lugar donde vivimos. Es lamentable, tenemos este presidente. Por eso quienes tenemos responsabilidad tenemos que exigirles a quienes están al frente de llevar adelante estas políticas públicas que cumplan con el mandato que tienen y la responsabilidad que tienen de llevarlas adelante. Por eso hacemos hincapié en el secretario Daniel Scioli", repitió.

En ese sentido consideró que Scioli no asistirá a la Cámara Baja: "Yo creo que no. Va a tener que ir a defender el presupuesto. Y si no viene tras las explicaciones que le pidamos desde los distintos bloques será la oportunidad en el momento que debatamos el presupuesto. Y ahí esperemos. Porque ayer veía en las redes hasta el jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza justificando los recursos que estaba mandando el gobierno nacional, que no aplaudimos. Porque la desidia de meses anteriores de este gobierno hace que hoy esos recursos lleguen tarde. Pero se empezó a generar una contradicción hasta en el mismo gobierno porque diputados de La Libertad Avanza asumiendo que el Estado enviando recursos a Córdoba".

"Se termina contraponiendo con esta idea de que el mercado ordena todo. Presidente a la vista y hasta con diputados de su frente confirmando que el mercado no resuelve por ejemplo incendios forestales y necesitamos de un Estado presente, fuerte, frente al momento que atraviesa Argentina. Y el mundo para combatir este tipo de catástrofes. Y no solo se llevan puesto el ambiente, la biodiversidad sino viviendas, vidas y ese tiene que ser el punto para exigir que este gobierno que se haga cargo", cerró.