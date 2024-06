Siete de cada diez pymes industriales estarían en problemas

De acuerdo con una encuesta privada realizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA), el 70% de las pequeñas y medianas empresas cuyo principal mercado es el doméstico, asegura que está en problemas por la caída del consumo interno.

En una entrevista en el programa Círculo Político, que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, quien participó de la muestra mencionada, señaló al respecto: "Todas las crisis productivas arrancan más o menos igual. En el verano se vio en la Argentina que empezábamos con vacaciones adelantadas, paradas técnicas adelantadas y recorte de horas extras. Y ya sabemos cómo sigue la cosa si no se frena, si la depresión económica en la que estamos no se frena -al contrario, parece que se va extender- y las empresas no ven el horizonte de finalización de esta crisis. Pasa que después, al recorte de horas extras y de turnos le siguen las suspensiones, el negociar con el sindicato que vayan a la casa un mes y le pagan el 80% porque no hace falta producir si no hay ventas y hay inventario".

"Y después empiezan los despidos y eso lo venimos relevando mes a mes. Así como teníamos 21 mil despidos hasta febrero, en marzo subió a 58 mil despidos. Y probablemente, por lo que vemos, en abril y mayo han seguido aumentando. Estamos en un proceso con muchas empresas despidiendo y, lamentablemente, la pregunta es: ¿dónde se termina? Porque para las pymes la pregunta es si se queda en el despido o si al final del camino tienen que cerrar. Esa es la crisis estructural, cuando ese daño ocurre es muy difícil revertirlo después, y ojalá lo podamos evitar", expresó Kalos.

"Hoy en la Argentina tenemos el orgullo de contar con empresas de primera línea, con una alta productividad que no tienen nada que envidiarle a otras en un país desarrollado, Tienen las mismas máquinas y tienen laburantes capacitados. Entonces la cuestión pasa a ser ¿qué es lo que falla, por qué no pueden ser competitivas). Y ahí te encontrás con que hay que comparar la cuestión sistémica. ¿Qué tienen la empresa estadounidense, la japonesa o coreana? Tienen menos impuestos y mejor logística. Lo que cuesta en Argentina trasladar mercancías de un lado al otro nunca se pensó. Desde que destruimos la red de ferrocarriles en los 90, nunca nos recuperamos y hoy el flete de transporte terrestre de cualquier cosa es carísimo. Es más barato traer algo importado, terminado desde un puerto en Europa que traerlo de Salta a Buenos Aires", ejemplificó después.

Y agregó: "También tenés un problema en términos burocráticos, de trámites... El tiempo que gasta la pyme en un montón de trámites debería destinarlo a agregar valor al negocio. Además, el gran costo que tiene la falta de previsibilidad. Acá hay una cuestión clave, y es que la empresa pyme está viendo si el año próximo viene mal, o no saben si invertir o no. Un país desarrollado sabe que tiene cierta estabilidad y entonces el negocio más o menos se mantiene, y hasta debe pensar en cómo apuesta a expandirlo.

—El Gobierno asegura que se está tocando el fondo de la depresión y ahora viene el rebote, ¿en que se basa esa afirmación?

—Es una gran pregunta. Nosotros planteamos siempre que no había una recuperación en V y que eso era parte de la retórica de Milei, un poco intentando construir una realidad que no iba a pasar. Pero lo más probable es que en este piso que encontramos entre marzo y mayo la economía se queda un poco ahí. Y eso es un problema, porque muchas empresas están pagando sueldos del propio bolsillo de los empresarios, muchas pymes se están descapitalizando y eso no se aguanta, no es sustentable. Es un piso pegajoso.

"Cuando decimos que se recupera la economía estamos mirando un promedio. Tenés tres sectores que están creciendo, como el minero, el hidrocarburífero y el energético, que ya venían creciendo y a eso se agrega el agroindustrial de la mano de una mejor cosecha. Tenés un promedio raro, va a dar un mes de suba, de baja, quizás varios meses de subas chiquitas pero sobre todo (empujado) por los sectores exportadores, no tanto por el mercado interno, que va a estar más en L, más pegado a ese piso, y va a ser difícil que rebote", opinó Kalos.

En cuanto a la encuesta de Industriales Pymes Argentinos que dice que en abril la industria pyme retrocedió un 18,3%, e incluso estima que 300 mil puestos de trabajo podrían perderse, el economista indicó que "para calcular los despidos lo que se mira es sector por sector y se hacen ejemplos de lo que viene pasando, de los puestos de trabajo que se han perdido. Esa caída de la actividad que se prevé es para fin de año si no se revierte la situación".

"Es una caída similar a la que tuvo Macri durante sus dos años de crisis, cuando perdió 265 mil puestos de trabajo entre 2018 y 2019. La profundidad de la caída de la actividad económica con Milei está siendo más rápida que con Macri. Entonces, si viene a esos niveles, eventualmente, si esto no se recupera, si no hay una política productiva, una política de ingresos de parte del Gobierno, llegará el desempleo. Ojalá no se concrete, ojalá que algo pase para que la economía se estabilice y no tengamos que arriesgar puestos de trabajo", dijo finalmente Kalos.