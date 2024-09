Ozempic: los riesgos de la droga 'mágica' para bajar de peso

La influencer Lottie Moss, de 26 años y hermana de la icónica modelo Kate Moss, generó preocupación en redes sociales al revelar que fue hospitalizada de emergencia tras inyectarse Ozempic, un fármaco vinculado a graves efectos secundarios. Según Moss, la sustancia le provocó deshidratación severa y convulsiones, llevando a una situación crítica. Su testimonio expuso el uso desmedido de este medicamento entre diversas personalidades internacionales, que lo consumen sin supervisión médica.

En un episodio reciente de su podcast Dream On, Moss relató en detalle los difíciles momentos que atravesó. "Esta semana en Dream On me sinceré sobre mi experiencia con Ozempic. Es una tendencia muy común en este momento, especialmente entre celebridades, y los medios de comunicación han contribuido a normalizar su uso. Considero que es fundamental compartir mi historia", expresó en un video que publicó en su cuenta de Instagram, buscando generar conciencia sobre los riesgos de este fármaco.

El origen del problema

Moss reveló que su malestar con su imagen corporal la llevó a aceptar la ayuda de una amiga, quien le sugirió el uso de Ozempic. Este medicamento, cuyo principio activo es la semaglutida, originalmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, sus efectos sobre la pérdida de peso lo convirtieron en un producto codiciado en el mundo del entretenimiento. "Yo pesaba alrededor de 50 kilos, pero la dosis que me administraron era para personas que superan los 100. La inyección se aplica en la pierna", comentó Moss.

El resultado fue devastador: "Estuve en cama dos días, sintiéndome horrible. Esto no fue una pérdida de peso saludable", explicó, agregando que la situación se complicó al punto de ser internada por deshidratación y convulsiones. Moss lamentó haber recurrido a este método, alertando sobre los peligros de su uso sin control médico.

Ozempic: de tratamiento para la diabetes a un peligroso método de adelgazamiento

El uso de Ozempic para la pérdida de peso ha desatado un fuerte debate en los últimos años. A pesar de haber sido diseñado como un medicamento para regular los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, la semaglutida, su principio activo, comenzó a ser utilizada por celebridades y figuras públicas como un método para adelgazar rápidamente. El efecto de la droga en el control del apetito llevó a muchas personas a consumirla sin receta médica, desencadenando graves problemas de salud.

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran náuseas, mareos, dolor abdominal, reflujo, y en casos más extremos, pancreatitis o la aparición de tumores tiroideos. Además, su mal uso puede llevar a trastornos severos, como lo demuestran los casos de famosas que han experimentado notorias transformaciones físicas.

Ozempic

Celebridades bajo el reflector

La creciente popularidad de Ozempic ha generado una ola de especulaciones en torno a celebridades que han mostrado una rápida pérdida de peso. Un caso notorio fue el de Kim Kardashian, quien redujo su peso en 7 kilos en tiempo récord para poder vestir el icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala de 2022. Sin embargo, su drástico cambio de figura despertó sospechas sobre el posible uso del fármaco.

Otro ejemplo es Sharon Osbourne, conocida personalidad de la televisión británica, quien admitió haber perdido 20 kilos gracias al uso de Ozempic, pero su apariencia frágil y demacrada puso en evidencia los riesgos de depender de este medicamento para adelgazar. Aunque su hija Kelly Osbourne no ha confirmado el uso del fármaco, también mostró una importante reducción de peso, superando los 30 kilos, lo que aumentó las especulaciones sobre su relación con la droga.

Oprah Winfrey, reconocida presentadora estadounidense, abordó el tema desde una perspectiva más optimista. Durante años luchó contra el sobrepeso, y al referirse al fármaco, destacó su potencial para ofrecer esperanza a personas que han batallado con la obesidad. "Nunca imaginé que estaríamos hablando de un medicamento que pueda brindarnos una solución después de años de lucha", expresó Oprah. A su vez, hizo un llamado a eliminar el estigma que rodea al sobrepeso y a dejar de juzgar a quienes recurren a distintas alternativas para manejarlo.

Aprobación y regulación en Argentina

En Argentina, Ozempic fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2022 para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Hasta ese momento, su uso estaba restringido exclusivamente para pacientes con diabetes tipo 2. La autorización permitió al laboratorio Novo Nordisk registrar el fármaco bajo el nombre Wegovy cuando se comercializa con el objetivo específico de reducir peso.

Sin embargo, su reciente aprobación no ha frenado el uso indebido del medicamento, que continúa ganando popularidad como una "solución rápida" para perder kilos. Esto genera una creciente preocupación entre profesionales de la salud, que alertan sobre las graves consecuencias que pueden derivarse de un consumo irresponsable.

Los estándares de belleza

La historia de Lottie Moss y los ejemplos de figuras públicas que han recurrido a Ozempic para bajar de peso ponen de manifiesto la presión social existente en torno a los estándares de belleza. A pesar de los avances en la aceptación corporal y la promoción de la diversidad de cuerpos, la obsesión por una imagen física "ideal" sigue llevando a muchas personas a adoptar medidas extremas, poniendo en riesgo su salud.

La medicalización del cuerpo con fines estéticos plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los medios y la industria del entretenimiento en la perpetuación de expectativas inalcanzables. Frente a este panorama, es esencial fomentar una mayor concientización sobre los riesgos de buscar soluciones rápidas y peligrosas, promoviendo en su lugar una visión más saludable y realista del bienestar físico y mental.