"La subsistencia del PRO peligra por culpa de las diferencias internas"

Algo se quema en las sedes partidarias de La Libertad Avanza y el PRO. Es que la reunión que esta última tuvo para definir las nuevas autoridades terminó en un verdadero escándalo: tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta rompieron la asamblea y le quitaron apoyo a Mauricio Macri.

En pocas palabras, Bullrich publicó un comunicado en el que criticó al expresidente, de quien dijo que se quedó "a medio camino". Para comprender mejor lo que sucede puertas adentro de cada fuerza, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Facundo Nejamkis, analista político y director de Opina Argentina. "Hay diferencias internas que ponen en juego la subsistencia del PRO", comenzó.

Facundo Nejamkis

"Cuando aparece una fuerza de derecha radicalizada, y es exitosa en 'términos electorales', tiende a subordinar y absorber a las fuerzas de centroderecha más moderada que ya existían. Este es el caso de La Libertad Avanza con respecto al PRO", explica Nejamkis, al tiempo que asegura que esto último "es el primer riesgo que tiene el PRO en términos futuros", añade.

Hasta hace pocos años, el PRO era una fuerza que prácticamente no tenía existencia más allá de la Ciudad de Buenos Aires, ya que era allí donde tenía sede el poder político naciente. "Pero todo cambió en el 2013, cuando fue cola de Sergio Massa en la coalición que le ganó a Cristina Fernández en las elecciones de la provincia de Buenos Aires", explica.

Mauricio Macri - Javier Milei - Patricia Bullrich

Sin embargo, las nuevas condiciones indican que hay que acompañar la gestión de Javier Milei. "Y se pueden ver distintas visiones hacia el interior de este espacio político: algunos plantean aceptar las nuevas condiciones que imponen sus votantes, y las necesidades de supervivencia de un espacio político que requiere una identidad, tener referentes diferenciados, o tener lugares donde se establezca una marca política", sostiene Nejamkis. "Una línea la representa Macri. La otra, Patricia Bullrich", agrega.

Tanto Rebeca Miranda como Gabriel Landart hicieron mención de un dicho del diputado Luis Juez, quien había dicho que La Libertad Avanza "les había robado las banderas, y Juntos por el Cambio nunca pudo salir de ahí". Pero el analista político sostiene que "lo que hicieron los libertarios en un principio es implosionar Juntos por el Cambio, que salvo por los gobernadores ya no existe más. Después tenemos a Macri diciendo que no son súbditos de La Libertad Avanza, y una Patricia Bullrich que dice 'el cambio es este'. Pero yo, sinceramente, no sé qué cosa es hoy el PRO", enfatiza.

Javier Milei

"Y no me queda claro que les hayan robado las banderas", añade el analista político. "El PRO era la fuerza más a la derecha de este espacio de Juntos por el Cambio y Cambiemos, pero los aliados del PRO eran la UCR y la Coalición Cívica. Plantear la idea del robo de banderas es decir que expresaban lo mismo, cuando en realidad se han corrido un poco más hacia la derecha", dice.

La opción, en este caso que presenta el entrevistado, es optar por dos reacciones: "O vas corriendo atrás de tus votantes, o te mantenés y ves si en algún momento esos votantes vuelven, o si se los puede reconquistar", culmina el entrevistado.