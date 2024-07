Infertilidad y adopción: cómo transforman la pareja estos procesos emocionales

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Lorena Laserr, Licenciada en Psicología e integrante de la Asociación "Somos Grupo de Mujeres más", abordó un tema sensible y de gran actualidad: la infertilidad y los tratamientos de reproducción asistida, y cómo estos procesos impactan en el vínculo de pareja.

"Ahora está en boga un poco el tema porque hay una serie en Netflix que se llama 'Vientre Funcional'. Es interesante y trata un poco esto, cómo las parejas cuando deciden tener un hijo, ampliar la familia y surgen dificultades reproductivas en ese trayecto, qué pasa. Hay estudios que dicen que el 25% de esas parejas pueden sufrir rupturas. Entonces hay varias cuestiones por ver. No siempre es un camino color de rosa para la pareja que intenta buscar un hijo," indicó Laserr.

La psicóloga destacó que estos tratamientos son extremadamente desafiantes para la pareja y para los vínculos en general. "Está estadísticamente estudiado en el tema de apoyo psicológico o emocional a las personas que deciden encarar esta búsqueda. La primera es la comunicación, que se afecta de un modo inmediato porque ambos miembros, a pesar de tener este objetivo en común, también les cuesta hablar del tema. Les cuesta comunicarse entre ellos, tienden a aislarse. Otro de los puntos es el de sin decirlo explícitamente se culpa uno al otro o se culpan a sí mismos. Autoculparse, 'soy yo el que tiene el problema', 'seguro es mi culpa' o culpar al otro internamente, y esto también afecta porque hay cosas que, aunque no se expresen en palabras, el vínculo se resiente igual porque el otro lo percibe."

Laserr también se refirió al ciclo de la culpa y sus consecuencias. "Lo que hay que trabajar ahí es que el deseo de tener un hijo es de ambos, entonces no hay que ir por la vía de la culpa. La culpa es mala consejera."

Ante la consulta sobre si surgen ambientes de envidia hacia las mujeres embarazadas, respondió: "Sí, es uno de los puntos de los cuales cuesta hablar. Nosotros tenemos grupos de apoyo, se habla en los grupos un montón, pero no se sabe esto en el exterior. En el afuera, muchas veces las mujeres manifiestan esto de sentir esta envidia hacia una mujer que está embarazada, no por una cuestión de maldad, es una sensación de falta propia y de repente ver que la otra sí tiene este embarazo le genera esta sensación de envidia. A veces pasa en el mismo círculo íntimo familiar, entonces la mujer se retrae porque a la vez siente culpa de sentir envidia. Es lo más normal porque a ella no le está ocurriendo. Acá no se trata de maldad, se trata de que el otro logró algo que a mí me está costando horrores. Es un deseo muy grande en la vida, es un deseo vital."

Laserr también mencionó la diferencia entre los tratamientos de reproducción asistida y la adopción. "Primero que hay que pensarlo desde puntos de vista diferentes. Una cosa es la necesidad o el deseo de tener un hijo en su propio cuerpo, transitar el embarazo. Ese duelo hay que hacerlo si uno va a decidir ahijar. Hacerle lugar a un hijo que ya es nacido y que no ha nacido del cuerpo propio. Ese proceso puede llevar años y es muy importante que las personas hagan ese duelo, de no va a ser gestado por mí, pero sí puedo maternar o paternar a un hijo que ya nació, y puedo amarlo, protegerlo, puedo enseñarle mis valores, darle amor, la vida que desee tener, lo que sea, pero haciendo ese duelo previo."

Finalmente, subrayó la importancia de la comunicación en la pareja durante estos procesos. "Anteriormente, dijimos que lo primero que se afecta es la comunicación. Entonces, si los dos miembros de la pareja empiezan a guardarse los sentimientos, las angustias, pasa esto, se afecta la comunicación y empiezan a funcionar de manera independiente y cada uno hace su vida. Quizás no hablan con amigos, con la familia. Llega un momento que en el medio de los tratamientos se produce como un gran iceberg en medio de ambos miembros y terminan súper alejados. A veces es difícil volver a unirlos. Entonces diría que está bueno que tengan, si no pueden solos, que busquen un espacio de contención psicológica para hacerlo. Pidan ayuda, pero siempre hay que tratar de tener en la pareja el espacio, el tiempo y el lugar para poder expresar con el otro lo que me pasa. Esto no solo en las parejas que hacen tratamiento por reproducción asistida, es para cualquier pareja.

"Un vínculo sano es que uno pueda expresarle al otro: me siento angustiado, triste, estoy enojado. Si la pareja tiene una buena comunicación, un buen entendimiento, un buen momento para expresar sus sentimientos, esa pareja va a ser sana, va a tener la confianza y el entendimiento de uno con el otro", resaltó la entrevistada.

