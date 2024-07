Para Carlos Germano, "todos los liderazgos políticos están en crisis, excepto el de Javier Milei"

Entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano.News, el analista Carlos Germano opinó con respecto a los liderazgos que existen hoy en la política: "Estamos en un tsunami, y uno de los graves problemas que hubo en la política es que están en crisis todos, a excepción de Javier Milei, que hoy tiene una influencia genuina en su Gobierno, donde ocupa todo el escenario político argentino".

El analista político Carlos Germano.

Y agregó que "todo lo demás está en una crisis de liderazgo muy sólida. Hoy dos expresidentes, como Cristina Kirchner o Mauricio Macri, están por arriba de los 60 puntos de imagen negativa. La imagen de los expresidentes y del candidato perdedor, que fue Sergio Massa, es la misma. O sea, hay una devaluación del líder que se está sintiendo".

El expresidente Mauricio Macri busca relanzar el PRO de cara a las legislativas.

"Ni hablar del radicalismo. Porque lo que veo es que en lo que era Juntos por el Cambio, tanto el PRO como el radicalismo quedaron en el peor lugar de la política, que es el no lugar. Hoy el radicalismo y el PRO, ¿a quiénes están representando? Muchos sectores que en su momento votaron a Juntos por el Cambio el 19 de diciembre pasado terminaron votando a La Libertad Avanza y eligieron Presidente a Milei, quien todavía sigue teniendo el 86% de apoyo y una tolerancia social importante", comentó.

Y explicó que "cuando preguntás cómo la están pasando, te dicen mal, les está costando llegar a fin de mes o los que llegan a fin de mes modificaron mucho su calidad de vida porque tuvieron que dejar de lado muchas salidas, recreación, vacaciones, cable... Han desmejorado su calidad de vida, peropro creen que deben darle el tiempo necesario para ver si es posible cambiar el rumbo de una Argentina en donde el problema central es que tenían silenciado el futuro".

"En ese escenario, estos líderes políticos como Macri o espacios políticos como el radicalismo -donde no hay un liderazgo y al contrario es donde más anarquía se ve-, indudablemente no están encontrando un lugar porque no saben a quién están representando hoy", opinó el entrevistado.

Sin embargo, Germano consideró que "no se está frente a un posible unicato, ya que hay un grado de cansancio muy fuerte de la sociedad argentina queriendo modificar políticas que llevaron a un deterioro muy fuerte y que, repito, el futuro estaba en peligro, habían silenciado el futuro. Había un cansancio con políticas y con caras que venían planteando hace 20 años lo mismo y con un deterioro de calidad de vida cada vez mayor".

"El relato se había caído a pedazos. Vieron también una disputa fratricida muy fuerte en Juntos por el Cambio, donde se privilegiaron intereses personales sobre los generales. Y en ese escenario, Milei fue elegido Presidente. Una sociedad que sabía perfectamente lo que votaba, una sociedad en la cual en muchos grupos lo que se planteaba era 'que se pudra todo, barajemos y empecemos de nuevo y ver hasta dónde llegamos'. Esta es la foto de hoy en Argentina", aseguró Germano.

A continuación consideró que en este escenario "Milei está teniendo un mal gobierno, porque no hablamos de un buen gobierno, pero logró tres datos que son importantes y que en este momento están marcado este sostenimiento de la tolerancia social. Uno es el tema inflacionario, donde Milei empezó su gobierno con el 25,7% y el último dato es de 4,6% y algunos indicadores dicen que sigue a la baja. El segundo tema eran los piquetes permanentes en los grandes centros urbanos, pero específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde ahora cayó. Y el tercer tema es que con la vigencia del DNU 70/23 se derogó la Ley de Alquileres, y con esa derogación la oferta inmobiliaria ha crecido en casi todo el país. Son tres temas que la sociedad le reconoce a este Gobierno, pero el eje central sigue siendo el tema inflacionario, en donde hay como un alivio, y se internalizó como 'esperemos, que esta vez podamos seguir y empezar a ser un país donde podamos prever seis meses o un año hacia adelante'", explicó.

Refiriéndose a un presente muy complejo, con 25 millones de pobres y personas con sueldos en blanco que no les alcanza para llegar a fin de mes, Germano explicó que "no hay ninguna duda de que todos los índices se cayeron: la metalurgia se cayó, el consumo se cayó, como el de carne vacuna, ahora superado por la aviar, o el de leche. Esta es una realidad, no es que dicen que esto está mejor, están diciendo que están mal, pero no le achacan la responsabilidad a Milei, porque esto venía de antes. Y a partir de esos dichos uno empieza a entender por qué un partido minoritario, sin estructura, sin territorio y sin gobernadores termina gobernando la Argentina".

"Este es un dato de la realidad, y creo que en la medida en que las caras y las voces siguen siendo las mismas todavía tiene la posibilidad de tener más crédito. Indudablemente, al no haber alternativas válidas y liderazgos genuinos, lo que estamos viendo es esta situación de desazón muy fuerte donde lo que se pone sobre la superficie son más peleas intestinas de poder entre las fuerzas opositoras que planes o proyectos de gobierno", opinó en ese sentido.

Patricia Bullrich se integró al Gobierno como ministra de Seguridad.

En cuanto a si Macri relanzando el PRO tiene alguna capacidad para oponerse realmente al Gobierno, consideró que "le está costando mucho contener o motivar al votante histórico, porque ese votante hoy está mucho más cerca de Milei que de Macri. En eso el planteo que hace Patricia Bullrich, a veces en forma brutal como lo dice, es muy válido. Porque cuando ella dice 'nuestros votantes pedían el cambio y Milei representó el cambio, ¿por qué ahora no le vamos a dar apoyo o lo vamos a condicionar?'. (Macri) va a tener que hacer un trabajo de muchísima fineza política porque el Pro y el radicalismo perdieron el sujeto social al cual tienen que representar. Y por el lado del peronismo no hay nada tampoco. Es más, en esta reorganización que está haciendo el peronismo, la que va a seguir teniendo una palabra final es Cristina Kirchner".

Por la falta de otros liderazgos, Cristina Kirchner sigue teniendo la voz cantante en el peronismo.

El entrevistado también se refirió a la pérdida definitiva del argumento y la seducción entre los políticos, concepto sobre el cual expresó que "estamos viviendo un tiempo que empezó hace un par de años con la posverdad, y hoy tenés un Presidente que es la persona que mejor comunicación directa tiene a través de las redes sociales, que fueron, son y serán herramientas fundamentales para Milei. Uno ve que a las 2 o 3 de la mañana el Presidente sigue permanentemente en la red X, en una comunicación no cara a cara, pero sí con un vínculo permanente con una cantidad de usuarios que lo invitan a tomar cerveza, a pesar de que saben que no toma alcohol. O está permanente tuiteando y vimos lo que pasó con renuncias como la de Julio Garro, o la del secretario de Biotecnología (Fernando Vilella). Las redes sociales, para este Gobierno, son la pieza central de la comunicación", aseguró finalmente Germano.