Se firman acuerdos de integración entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, disertó en el 45º Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y mantuvo una entrevista con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) con referencia a la integración federal de la Argentina.

El funcionaraio porteño destacó el rol de Mendoza en varios aspactos y reafirmó la necesidad de afirmar una integración alsostener: "La realidad es que Buenos Aires es la capital de todos los argentinos y nosotros si me preguntan en términos personales, desde mi rol de ministro, trabajamos todos los días para construir una Argentina cada vez más federal".

Sobre su acción política reciente expresó: "Con Rodolfo Vargas Arizu (Ministro de Producción) firmamos otro convenio de colaboración porque venimos trabajando juntos en programas, en compartir información, experiencias, que nos viene dando muchos resultados. Creemos que la forma de salir adelante es trabajando juntos ciudad y todas las provincias del país".

Sede de la Jefatura de Gobierno de CABA

"En relación a la mención de las discusiones entre Nación y Ciudad propias de todos los que hacemos cuando uno a través de su vida ha realizado, sobre todo cuando venimos del sector privado, entiende que hacer es entrar en crisis, es asumir que siempre hay miradas diferentes pero que de a poco se van resolviendo. El tema del transporte público, por suerte el presidente y el jefe de gobierno han resuelto conversando con sensatez, sentido común y ese es el camino del vínculo que estamos generando con el gobierno nacional, así que sin ningún tipo de preocupación y con las ganas que toda esa expectativa que tiene el sector privado que la Argentina en breve va a empezar a recuperarse arranque de una vez por todas pero con el ánimo intacto para que trabajemos juntos.

-Muchas veces se le endilga a la Ciudad de Buenos Aires ser la que no mira para el interior y no entiende el sentido federal ¿cómo ven estos contrastes que hay, tomando como ejemplo Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y otros distritos que se van quedando atrás y se alejan de Buenos Aires?

-Argentina es uno de los países más grandes del mundo, tenemos 5 mil kilómetros de costa marina, el potencial de la naturaleza no hace falta que lo aclare pero la diversidad es muy notorio y creo que esto es una de las cuestiones que nos agrega mucho valor. Las miradas contrapuestas van a existir siempre y eso a mí no me preocupa.

"Se hizo una referencia recién y dividió en un mapa de un lado las provincias más productivas con las que podrían todavía tener mucho que crecer y ahí lo planteo desde la mirada más generosa, creo que los hemos tenido resultados económicos más eficientes, prósperos, que han generado más incentivos y mas climas de negocios, que a logrado más estabilidad somos los que tenemos con generosidad trasladar nuestras experiencias al resto de las provincias".

"Por eso decía que es importante el convenio que estoy firmando con Rodolfo Vargas Arizu porque el camino es aprender de los que han tenido los resultados que han solucionado los problemas, y hoy lo que necesita la Argentina es solucionar el problema de la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo laboral, poder volver a poner en valor el esfuerzo, que el salario sea un argumento importante en la conversación"

"Argentina se convirtió en la tierra prometida de la delincuencia, tenías al frente del gobierno casi gobernó los últimos 20 años de la Argentina personas que creían que quien cometía el delito era la víctima, es lo que nos hicieron creer, han liberado presos, han hecho de la Argentina un lugar que las comisarías tenían puertas giratorias, la justicia también, la gente vivía entre rejas y los delincuentes en la calle, esto está cambiando".

-¿Cuál es la postura de Kicillof respecto a esta política?

-Kicillof es parte del problema, él es parte del fracaso del kirchnerismo, es el causante de grandes dolores para los argentinos, el avance de la delincuencia es algo que a él lo hace sentir muy cómodo y no tiene nada que ver con lo que yo creo.

-¿Cómo se da esa convivencia entre el habitante de la ciudad y el habitante del conurbano, por ejemplo con el uso de los sistemas sanitarios, los hospitales?

-Es un tema que la ciudad lo ha resuelto dándole prioridad a los que necesitan del servicio que viven en la Ciudad de Buenos Aires y pagan los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo en su momento cuando era diputado en la ciudad presenté un proyecto más ambicioso pero al fin de cuentas la importancia de esto es el reordenar un poco las cuentas públicas.

Qué pasa en ciudad de Buenos Aires, nosotros recibimos mucha demanda, sobre todo lo que tiene que ver con salud pública por la ineficiencia de la administración de los recursos de los municipios que nos rodean. Si esos intendentes que han gobernado por tantos años y las han empobrecido, si hubieran invertido sus presupuesto que estaba destinado a la salud y no a la política y a sus amigos seguro que la provincia de Buenos Aires prestaría un mejor servicio".