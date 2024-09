Flavio Fama: "No especulo con que si el Presidente veta o no una ley"

El Senado nacional se apresta a tratar el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados. Sobre la norma, el gobierno de Javier Milei anticipó que si es aprobada apelará al veto, como lo hizo en estos días con la reforma jubilatoria.

Al respecto, el senador nacional de la UCR por Catamarca, Flavio Fama, vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta, manifestó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio: "Ayer (por el martes) tuvimos una sesión plenaria de Presupuesto y Hacienda y de Educación, y hubo un consenso muy mayoritario de aprobar la media sanción que viene de Diputados".

"Por supuesto que tuvo el voto negativo, no aparecieron ni La Libertad Avanza ni el PRO, pero entendemos que el resto de las fuerzas políticas están decididas a darle un apoyo a esto, porque acá lo que está en juego es el funcionamiento de las universidades. En el sistema público nosotros tenemos más de un millón y medio de estudiantes universitarios, entonces es una medida que afectaría a un universo muy grande de personas".

"Sin fondos es difícil gestionar una universidad"

Y agregó: "En ese sentido, lo único que se está pidiendo es que se mantenga en valores reales, los valores que tenía el año pasado. No se habla de incrementos de ninguna naturaleza, pero sí que a los trabajadores docentes y no docentes también se les ajuste el salario como mínimo, de acuerdo a la pauta que ha definido el mismo Gobierno nacional para el resto del sector público. Para el caso de la universidad, está entre un 15 y un 20% debajo de esa pauta. Con este desequilibrio es muy difícil gestionar una universidad y por eso surgió la ley, y entiendo que eso será aprobado, aunque no sé si esta semana o la otra".

"Hay que tener en cuenta una cosa: tenemos un Presupuesto que está prorrogado, hoy estamos trabajando con un Presupuesto que fue aprobado casi dos años atrás, en noviembre del 2022. Entonces imaginá el impacto inflacionario de noviembre para acá, estamos encima del 300%, y eso hace que todo se desajuste. El Gobierno nacional fue dando a cuentagotas, girando fondos para los gastos de funcionamiento, pero claramente todavía es absolutamente insuficiente para alcanzar un valor equiparable. Entonces lo que se está pidiendo es eso, no se está pidiendo que se incremente, ni siquiera que se continúe con el tema de la obra pública, que es otro de los temas que también impacta fuertemente en el sistema universitario, así que creo que habrá mucho apoyo en este proyecto de ley", opinó Fama.

La iniciativa cuenta con las voluntades necesarias para ser sancionada en la Cámara alta. (Foto: web)

En cuanto a si hay posibilidad de que el Presidente llegue a vetar la ley si es aprobada también por Senadores, el entrevistado consideró que "este país es muy imprevisible, lo vivimos todos los días. Hay un Gobierno que ha tenido algunos problemas importantes de gestión, y lo que tengo que hacer como legislador es lo correcto. Hay una ley, inclusive diría, es una ley que no deberíamos estar tratando, pero se fuerza a que el Congreso intervenga para defender a una de las instituciones más importantes que tiene la Argentina, que es la universidad pública. Si después el Presidente decide vetarla total o parcialmente, el Congreso tiene la posibilidad de insistir, así que sería el trámite que estaría corriendo, como también está el tema de los jubilados, la recomposición de los salarios de los pasivos. Pero de ninguna manera como legislador voy a estar especulando si el Presidente veta o no veta una ley. Eso no lo puedo saber, y más allá que lo anuncie, será una responsabilidad suya".

"Creo que habrá número para aprobarlo, no puedo decir que haya dos tercios ni nada por el estilo. No hace falta contar con dos tercios, pero hace falta para insistir si es que el Presidente la veta. Tenemos que esperar, tenemos que tener la sesión, tratar el tema, eventualmente se aprobaría y después de ahí empezamos a hablar de todas cuestiones que puedan seguir a esa decisión, antes de eso no lo daría por concretado", aseguró finalmente el senador Fama.