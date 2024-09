Sostienen la imposibilidad de bancar los aumentos que otorga la ley a los jubilados

La Libertad Avanza continúa bregando por que en las cámara del Congreso la oposición no consiga los dos tercios para insistir con la ley de movilidad jubilatoria.

Los argumentos que sostiene presentan un panorama de difícil solución por cuanto sostiene que no hay fondos suficientes para sostener los gastos que se incorporarán

La puja se produce con los legisladores del PRO que deberán modificar la postura demostrada en la primer instancia cuando se sancionó la norma, en ese sentido se orientan las negociaciones del oficialismo.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó al diputado nacional de LLA Carlos Zapata de Salta, quien ante los micrófonos del programa remarcó: "El jefe de gabinete ha dado un informe de gestión y ha dado las razones de por qué las decisiones. Es cierto que cada decisión de gobierno puede ser objeto de crítica o de posiciones contrapuestas".

Movilizaciones de jubilados

"No se puede sancionar leyes de cumplimiento imposible, sabemos que la salubridad del sistema económico para el presente y futuro pasa por el equilibrio de las cuentas públicas, tenemos una ley de administración financiera del estado que tiene causa de responsabilidad de que no podrán crearse nuevas erogaciones en el presupuesto si no tienen previsto financiamiento destinado a atenderlas".

"Desde que asumió Javier Milei, tomando eso como punto de partida, las jubilaciones han tenido un gran avance que es que se reconozca el índice de precio al consumidor, o sea la inflación para compensar y a partir de ese momento los jubilados no cobren más con la inflación, sino que en la gestión anterior perdieron 40%".

"El tema de los fondos de jubilaciones no es un tema de movilidad ahora, pretender analizar las causas por las cuales los jubilados están en esa situación, tengo 67 años y más de 33 años de aportes, toda mi vida aporté para tener un ingreso razonableque sea conforme al esfuerzo que yo había puesto, pero el Estado peronista ha saqueado, me robó, me estafaron durante toda mi vida laboral, activa, veo que he sido estafado todo mi esfuerzo a lo largo de toda mi vida no puede ser retribuido.

-Ahora la inflación tal vez no supere el 4% y en baja, el jubilado teniendo una baja de partida tan grande en la jubilación mínima ese 4% no significaría nada y uno de los puntos que pretendía la ley era que por lo menos tenga una retribución equivalente a la canasta básica total.

-Todos pretendemos eso y quién más que yo que pretenda eso pero el sistema tiene que estar en equilibrio, sino usted le roba a unos para darle a otros, y usted no puede mantener la cuenta equilibrada cuando genera semejante erogación, tengo 67 años y soy una de las personas afectadas pero tenemos que parar de mentir.

"La jubilación se compone, una persona activa aporta, genera un fondo del que goza desde el momento del retiro hasta la muerte, acá prácticamente dos de cada tres jubilados no ha completado los 30 años de aporte, esos me roban a mí que yo hice todos los años de aporte, es una cuestión de justicia, si no hay, no hay como pagar más", añadió Zapata.

Diputado CArlos Zavala de LLA

-De todas maneras los jubilados no tienen la culpa de los desequilibrios de la actual administración, hay que hacer algo porque las jubilaciones de las futuras generaciones necesitamos que esto se solucione ahora, ¿qué cree que sucederá cuando se trate el veto?

-Lo vamos a rechazar, no se puede inventar riqueza por decreto, inventar recursos para pagar pasividades, es una locura.

-¿Dónde hubiera apuntado para obtener esos fondos para pagar jubilaciones?

-La fiesta del Kirchnerismo, la fiesta de Sergio Massa de los 2% del PBI alcanzaba para pagar la pasividad que significa la nueva erogación, se vivió una fiesta, gastos desorbitados, desborde, una bacanal del gasto que destruyó las cuentas públicas, si uno no equilibra las cuentas públicas no hay Argentina posible para el futuro y dentro de los mayores perjudicados fueron los jubilados.

"Desde que volvió la democracia hasta ahora ha tenido más pérdida en el pasado segmentando cada gobierno que en este período de Javier Milei, desde que él empezó hasta ahora en términos reales es 5% y si se incorpora al bono es un poco menor entonces, se trata de establecer que no pierde contra la inflación".