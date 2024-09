Franco Colapinto deslumbra en F1: Sauber podría ser su destino en el 2025

El piloto argentino Franco Colapinto, de tan solo 21 años, está aprovechando cada oportunidad que le ha brindado el equipo Williams en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Tras reemplazar a Logan Sargeant para las últimas nueve rondas del campeonato, Colapinto está demostrando un rendimiento sólido que despertó el interés del paddock y, en particular, del director del equipo Williams, James Vowles.

En su debut en Monza hace dos semanas, Colapinto demostró su potencial, pero fue en el Gran Premio de Azerbaiyán donde realmente brilló al alcanzar la Q3 en la clasificación (noveno lugar) y finalizar octavo en la carrera, sumando así sus primeros puntos en la categoría reina del automovilismo.

Con la reciente firma de Carlos Sainz como nuevo compañero de Alex Albon para la temporada 2025, la escudería Williams no tiene un asiento disponible para Colapinto el próximo año. Sin embargo, Vowles dejó claro en una entrevista con Motorsport.com que quiere ver a Colapinto en la parrilla de Fórmula 1, aunque no sea en su propio equipo.

"Quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1", declaró Vowles, insinuando la posibilidad de que Colapinto pueda encontrar su lugar en otra escudería, concretamente en Sauber, que será propiedad de Audi en 2025. Vowles también mencionó que está dispuesto a colaborar para hacer posible que Colapinto corra con ellos.

James Vowles, jefe de Williams felicitó a Franco Colapinto

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene", explicó.

"Creo que (Albon y Sainz) siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo".

"Pero estoy increíblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito, y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso", argumentó.

Por último, al ser preguntado si quiere que Colapinto siga siendo parte del equipo Williams, Vowles respondió: "Así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".

Hamilton felicitó a Colapinto.

La situación en Sauber para 2025

Sauber, en pleno proceso de transición para convertirse en la escudería oficial de Audi en 2026, tiene confirmada la continuidad de Nico Hulkenberg para 2025. No obstante, el segundo asiento está en el aire. Mattia Binotto, quien dirige el equipo, está evaluando si emparejar a Hulkenberg con un piloto experimentado como Valtteri Bottas o apostar por un joven talento. En este sentido, el nombre de Gabriel Bortoleto gana fuerza.

Bortoleto, brasileño y miembro del programa de jóvenes pilotos de McLaren, ya realizó su primer test de F1 con un McLaren en Austria. Sin embargo, McLaren dio señales de que no pondría trabas si Bortoleto logra asegurar un asiento en otra escudería.

El representante de Sauber en la F1, Alessandro Alunni Bravi, comentó en Bakú que aún no se ha tomado una decisión sobre el segundo piloto. "Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo", explicó, dejando abierta la posibilidad para talentos jóvenes como Colapinto.

Colapinto, en el radar de Audi

El futuro de Franco Colapinto parece estar en manos de un mercado de pilotos que sigue evolucionando. Si bien el camino hacia Sauber y la colaboración con Audi es una opción, también existen otras escuderías que podrían interesarse en el joven talento argentino. Lo que es innegable es que, con solo dos carreras en Fórmula 1, Colapinto ya demostró que tiene el talento necesario para quedarse, y Vowles, como una figura clave en su desarrollo, hará todo lo posible para asegurarle un lugar en la máxima categoría del automovilismo.

Mientras las decisiones para 2025 se siguen perfilando, el nombre de Colapinto será uno de los más mencionados en el paddock. ¿Será Sauber el equipo que le dará la oportunidad de consolidarse en la F1? La respuesta llegará en los próximos meses, pero el futuro de Franco Colapinto parece más brillante que nunca.