Presupuesto 2025: ¿qué bloques confirmaron su presencia en el Congreso?

Esta noche, el presidente Javier Milei se presentará en el recinto de la Cámara de Diputados para exponer personalmente el Presupuesto 2025, un evento que generará una menor afluencia de legisladores en comparación con la inauguración de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Los bloques opositores, en su mayoría, optaron enviar delegaciones reducidas o, en algunos casos, ausentarse por completo.

Unión por la Patria, principal fuerza de oposición, decidió enviar solo a los legisladores que forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, marcando una estrategia de presencia acotada pero significativa.

Encuentro Federal, que cuenta con 16 legisladores, también estará representado, pero solo por un grupo reducido liderado por su presidente, Miguel Ángel Pichetto, quien asistirá junto a Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo. La decisión refleja una postura crítica pero participativa de este bloque ante la administración Milei.

Por su parte, el Frente de Izquierda (FIT) decidió no asistir a la presentación. En un comunicado contundente, los legisladores del FIT declararon: "No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo".

En contraste, el oficialismo y sus aliados provinciales garantizaron una asistencia plena. La Libertad Avanza, partido de Milei, junto con el PRO y bloques provinciales como Independencia, CREO y Producción y Trabajo, estarán presentes en su totalidad, buscando dar respaldo al mandatario en un momento clave para su gobierno.

Finalmente, el radicalismo, bajo la presidencia de Rodrigo de Loredo, confirmó que asistirá con una "delegación nutrida", aunque algunos de sus diputados expresaron en privado su desinterés en escuchar al Presidente.

Con la ausencia de varios bloques opositores y la presencia reducida de otros, la presentación del Presupuesto 2025 de Milei se llevará a cabo en un clima de tensiones políticas marcadas, reflejando la polarización que atraviesa el Congreso.