Luis Novaresio y su confesión sobre un momento crucial de su vida

Luis Novaresio uno de los periodistas estrellas de La Nación+ fue invitado al programa Noche Al Dente, conducido por Fer Dente en América TV.

A corazón abierto el comunicador, decidió hablar del momento en el que tomó la determinación de dar a conocer a relación amorosa con Braulio Bauab, su actual esposo.

«En cierto modo, me sentí impulsado a hacer ese posteo. Cualquiera que me conociera y trabajara conmigo sabía que yo era gay, pero en mi relación anterior con una gran persona, habíamos decidido no hacerlo público", comenzó diciendo.

«Cuando salís del clóset, y tu trabajo es visible, inevitablemente también sacás a tu pareja del clóset. Tras mi separación, empecé a salir con Braulio y los portales rápidamente captaron la noticia, refiriéndose a él como el 'chongo' de Novaresio", lanzó el periodista.

«Publicamos aquel posteo con mucho temor. Yo tenía miedo de no ser aceptado, de lo que dirían en mi trabajo. A pesar de ser un hombre mayor, ser gay en esta ciudad es mucho más habitual ahora, pero antes no lo era tanto", dijo Luis Novaresio.

«Nunca había pensado en casarme porque no existía esa posibilidad. Ser gay era como pasar una doble prueba en la vida", sentenció el reconocido periodista exponiendo toda su verdad delante de cada uno de los televidentes.