Yuyito le tiró indirecta a Javier Milei : "Tengo ganas de mudarme"

Luego de su visita al Congreso para escuchar el discurso de su novio, Amalia "Yuyito" González (64) arrancó su programa Empezar el día de Ciudad Magazine elogió la presentación de Javier Milei y tiró la idea de irse a la Quinta de Olivos.

"Tengo ganas de mudarme a la Quinta de Olivos, está charlado. Tengo que aprender porque no es mi ámbito, voy prestando mucha atención. Yo lo vivo con alegría y elijo esto, es un proceso que lo tengo que ir llevando bien atenta porque yo soy la que tiene que aprender y trasladarse. Son muchas cosas juntas en poco tiempo", manifestó la conductora después de ir a comer junto a José Luis Espert, Guillermo Francos y sus respectivas esposas.

Quinta Presidencial de Olivos (Casa principal).

La propiedad es la principal residencia oficial del Presidente de la Nación y ocupa un predio de 30 hectáreas situado en la localidad de Olivos, Vicente López. Sobre la idea de mudarse a la quinta, los hijos de la conductora que "están contentos" y que verían con "buenos ojos".

Por otra parte, Gonzaléz reveló la relación que tiene con los padres de Javier Milei y describió a su mamá como "una persona muy cariñosa"."Muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. Hicimos fotos, conversamos y después pusimos toda la atención en Javier", contó.

Yuyito en el placo familiar de Javier Milei junto a los padres del Presidente.

Además, la pareja del Presidente afirmó que "sus padres estaban muy emocionados por su hijo". "No hubo charla profunda, no daba la situación. Estábamos como viendo todo. Fue una experiencia muy linda, muy buena. Todo lo que se presentó fue muy interesante. La mamá me contó que vive a cinco cuadras de Olivos", cerró.