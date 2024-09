Patricia Bullrich, el fin de los piquetes y el grupo detrás del atentado en la Sociedad Rural

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expuso sobre integración social y seguridad en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas 45ª. La funcionaria destacó la tarea de su gestión en cuanto al control de los operativos contra los piquetes en zonas urbanas.

"El año pasado, en esta época y en todas las conferencias que asistí, me dijeron, no seas ingenua y no se puede terminar con los piquetes. Sin embargo, se pudo y se puede terminar con los piquetes, demostrándolo desde el 20 de diciembre y en adelante, la Argentina no tiene más piquetes", expresó la ministra de Seguridad, siendo aplaudida por los asistentes de la convención.

Por otra parte, la funcionaria de Javier Milei destacó los beneficios de la Ley Bases y señaló que "las empresas tienen una protección contra los bloqueos y extorsione frente a situaciones para cuidar que la producción no se paralice".

"Tuvimos el caso de una empresa muy grande que nos avisó de un posible bloqueo e inmediatamente actuamos. Hoy en la Ley Bases tenemos un artículo que plantea que si hay un bloqueo es causa de despido y lo debe llevar adelante la Secretaria de Trabajo. Pero en nuestro caso, en un delito, vamos a actuar", añadió.

Represión a jubilados

Una serie de incidentes se registraron este miércoles en inmediaciones del Congreso durante una nueva movilización de jubilados en rechazo del veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se trató de una "represión brutal", sino que "trató de mantener el orden".

Frente a esto, la ministra de Seguridad opinó que "la mano dura es de los militantes que no son jubilados, grupos extremos de izquierda, que buscan provocar a la Policía". "Las fuerzas de seguridad actuaron muy bien y fueron profesionales. Ellos avisaron que cumplan el protocolo, pero están todo el día rompiendo esa lógica. El fin de los piquetes llegó para quedarse", expresó.

"Nosotros vamos a seguir por esta línea y sabemos quienes son los grupos organizados que intentan romper con el protocolo. No vamos a permitirlo porque la ciudadanía está muy de acuerdo con el fin de los piquetes", agregó.

Atentado en la Sociedad Rural Argentina

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue el blanco de un intento de atentado cuando la entidad recibió en su sede un paquete que escondía explosivos y llegó a detonar. "La investigación es de la Policía de la Ciudad Buenos Aires, han avanzado mirando las cámaras y la parte investigativa", declaró.

Y añadió: "Han habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos, que tiene una tradición de aparecer y desparecer. Recuerdo el caso de juez Bonadio que tuvo un intento de bomba en su casa", dijo la ministra.

"Nosotros como ministerio estamos trabajando sobre las hipótesis porque nos interesa de quienes pueden haber sido y tiene muchas similitudes de atentados previos a grupos anarquistas violentos. Así que estamos en ese estudio", cerró.

Producción periodística: Carlos Fernández