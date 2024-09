Un diputado radical elogió algunas desregulaciones logradas por la gestión Milei

El diputado Martín Tetaz intervendrá en uno de los paneles de la 45º Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, pero en la previa dialogó con Ciudadano News y resaltó algunos aspectos de la actual administración nacional.

Destacó su aprobación a "la convicción del gobierno con el equilibrio fiscal, la decisión desreguladora masiva personificada en Federico Sturzenegger". "Yo dije que el país necesitaba tener un ministro que resuelva los problemas de la gente sin presupuesto, sin estructura que simplemente tratara de resolver las cosas que estaban mal".

"Y Sturzenegger, continuó, está rompiendo una regulación distinta e innecesaria. Hace 15 días terminó de regular una ley que aprobamos el año pasado referida a que los discapacitados no tengan que ir a renovar su certificado cada cinco años. Todo ese lio de desregulaciones que beneficien a la gente son correctas".

Panel con políticos

También se refirió a las posiciones y actitudes que los legisladores nacionales del radicalismo tienen ante el gobierno nacional señaló: "después de lo ocurrido con el kirchnerismo ahora en el Congreso no hay ningún tipo de hegemonía, en cada ley o tratamiento nunca se sabe lo que va a pasar hasta que no se forman distintas mayorías".

En otro orden Tetaz se refirió al tema universitario explicando una ley de su autoría para auditar las administraciones de las universidades públicas y "extrañamente La Libertad Avanza votó junto al kirchnerismo en contra de esta propuesta, algo que no se entendió".

"También el oficialismo voto para que no vuelva a aplicar el impuesto al tabaco cuando se supone que el Gobierno necesitaba fondos. En algunos temas cambian las mayorías, no hay como antes en que había cohesión y un grupo siempre votaba si o no", apuntó Tetaz.

Debate en pleno

Con respecto al surgimiento de algún nuevo liderazgo en la UCR, como por ejemplo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo: "Después de colocar a gobernadores, intendentes y legisladores, la gente se pregunta cuando van a poner una alternativa radical hacia la sociedad, Pullaro es una figura muy buena, aunque todavía es muy temprano para especular, si aún lo es para 2025 imagínense lo que es para 2027".

Producción Periodística: Daniel Gallardo