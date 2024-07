Todo indica que estamos más cerca de la salida del cepo

El Gobierno comenzó a flexibilizar el régimen cambiario, con el acceso a dólares financieros aún para personas que hayan recibido asistencia del Estado en pandemia o subsidios a sus consumos, lo que de algún modo se lee como estar más cerca de la salida del Cepo.

Mariano De Rosa, economista de Más Inversiones, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y expresó: "Es tender a acercarse a la salida al cepo; no es el hecho final porque lo que existirán son flexibilizaciones a medida que va teniendo más cintura", y recordó: "Milei lo dijo cuando inició su gobierno, no podía flexibilizar el cepo desde el día uno, entonces, van flexibilizando en la medida que pueden, a medida que van mejorando la base monetaria, generando instrumentos en pesos para que haya mayor atractivo público".

El riesgo es que "si flexibilizas el tipo de cambio y se te va a 1.500 pesos el oficial, rompes un montón lo que hiciste durante casi seis meses; entonces, al flexibilizar eso te permite que el cepo sigue estando pero es con menos límites", agregó.

Mariano De Rosa

A la vez, el ministro Caputo señaló, en una declaración, que cerca de fin de año podría haber deflación, lo que obliga a la pregunta de si eso puede ser favorable para la economía: "Después de una inflación como la que tuvimos sí. Argentina tuvo una deflación a finales de la década de los '90, que ocasionó la crisis del 2001, pero venimos con una inflación al 300% tope, si vos a final de año vas a empezar a tener una deflación mensual esto te permitirá bajar el número de la inflación anualizado", explicó De Rosa.

A la vez, aclaró: "la deflación permanente no es buena, es buena si vos venís de una crisis de inflación como vino Argentina, crisis que conllevo a una crisis fiscal. Se sanearon las cuentas fiscales, los gastos del Estado y eso incrementa un ahorro al sector privado pero no lo vemos, porque el Estado viene gastando muy por encima de sus posibilidades, lo que ha llevado al impuesto inflacionario que se comió parte del ingreso", añadiendo: "Cuando reducís el gasto público inexorablemente reducís el consumo y la inversión, los tres se redujeron y ocurrió una caída del ingreso, que lo estamos viendo, la economía está parada, la gente la está pasando mal porque estas cambiando los drivers de crecimiento".

Luis Caputo y Santiago Bausili

"La economía argentina tiene que tener nuevos drivers de crecimiento. Venía con dos drivers totalmente distintos, el consumo y el gasto público", explicó el economista, y subrayó: "con una economía orientada al consumo interno, es muy probable que te comas los ahorros, los stocks, y Argentina se comió los stocks, reservas internacionales, su potencialidad agropecuaria y en energía, y para poder recuperar su capacidad de crecimiento a largo plazo tuvo que hacer un ajuste, y ese ajuste llevó a mejora de la inversión, que todavía no se ve y mejora de la exportación que tampoco se está viendo".

Claro que todo esto, que todavía no está ocurriendo, y le llega a una sociedad muy castigada y pauperizada. Frente a esto, De Rosa fue muy claro: "Al gobierno no le veo sensibilidad social, es un problema de comunicación de ellos, de no reorientación del gasto público, mejor productividad del gasto público, y el argentino la está pasando mal, no llega a fin de mes, no tiene capacidad de compra, hablamos de un nivel de economía de subsistencia".

Finalmente, estimó: "El gobierno podría hacer otra cosa pero llevaría una recuperación muchísimo más lenta; estamos muy mal hoy, podríamos estar mucho peor pero eso es hacerle a la gente un engaña pichanga. Argentina no va a vivir toda su vida de lo bueno o malo que sea el RIGI, la matriz productiva de la Argentina son las pymes, la industria vitícola de Mendoza, las industrias regionales, son la verdadera fuente de generación de dólares y exportación de la Argentina".