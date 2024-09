Cornejo habló en la Convención de IAEF y reclamó consensos políticos para encarar reformas permanentes

Alfredo Cornejo junto a su par de Neuquén Rolando Figueroa intervinieron en un panel de la 45º Conferencia del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas desarrollando temas como la integración productiva bajo el lema "Cambiar para integrar" dentro de un plafón de diálogo político entre partidos y sector económicos.

El mandatario mendocino fue quien abrió el panel, asegurando que el nuevo Gobierno argentino enfrenta el desafío de terminar con el estancamiento económico que viene padeciendo el país desde hace tiempo. Acto seguido, señaló que "la Argentina necesita crecer y hoy tenemos una ventana de oportunidades al contar con un nuevo gobierno disruptivo con apoyo social, lo cual es una gran oportunidad para hacer las reformas que la Argentina necesita".

Sobre este punto, explicó que algunas de esas reformas que se han encarado "son imprescindibles", teniendo en cuenta "hubo una política de Estado en la Argentina durante más de 60 o 70 años que es la de tener déficit del sector público". Ante esto, señaló "hay un gran logro del Gobierno nacional de no tener déficit y hay provincias que han hecho ese trabajo como Mendoza, que lo hizo por convicción".

En ese sentido, Cornejo aseguró que el Presidente Javier Milei ha logrado importantes avances en la Argentina, como frenar la emisión de dinero. Sin embargo, puso el acento en la necesidad en que las reformas que se realicen en el futuro sean con consenso político, para dar certidumbre y reactivar el aparato productivo en las provincias, no solo en la Capital Federal.

"Estas son condiciones necesarias, no suficientes", aseguró Cornejo, y dijo que también deben dar certidumbre a los inversores internacionales que quieran venir a nuestro país, y a los nacionales, citando no solo a los ciudadanos sino también a las pymes. "Esas reformas tienen que mover el aparato productivo que está en el interior del país, no en CABA", afirmó.

Es más, señaló que el Gobierno nacional cambió la dinámica con las provincias al comenzar parte del ajuste con ellas. "Ninguno de ustedes está recibiendo adelantos y nosotros en Mendoza nunca lo recibimos, por lo que no nos ha cambiado nada", señaló, y afirmó que esto pone nuevamente sobre la mesa de discusión la idea realizar una nueva distribución de los impuestos nacionales.

Panel integrado por Cornejo y Figueroa

Siguiendo esta línea, el Gobernador de Mendoza agregó la necesidad de una reforma fiscal que simplifique impuestos y mejore la relación entre el fisco y las provincias. "Hay impuestos que son muy dañinos para la actividad económica, como Ingresos Brutos, y Mendoza viene reduciendo sustancialmente este impuesto hace años de manera sostenida".

Es más, afirmó que lo ideal sería ir hacia su eliminación, pero advirtió que hay que remplazarlo por otro impuesto que financie las actividades puramente estatales.

"En ese nuevo pacto entre el fisco y las provincias es donde el Gobierno nacional tiene que entender que los servicios sustantivos del Estado los deben prestar las provincias", dijo Cornejo y mencionó las redes de salud y de educación públicas, la administración de justicia y la seguridad, exceptuando las fronteras. Sobre este último tema, enfatizó: "Esos servicios del Estado, el mercado no los va a solucionar y deben estar financiados con impuestos genuinos, no distorsivos, como Ingresos Brutos".

Eliminar subsidios

Además, el Gobernador mencionó que se están eliminando los subsidios al transporte y consideró esta decisión como una "política correcta". Es más, dijo que esto debería quedar en manos quien quiera hacerlo y aseguró que "Mendoza lo quiere subsidiar y nos sentimos orgullosos de nuestro transporte público".

Participación de empresarios

En cuanto a una pregunta de la moderadora si existe consenso para esto, Cornejo citó la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ejemplos de reformas que "han hecho muy bien para demostrar que se podían alcanzar acuerdos para avanzar". Explicó que esto se realizó con un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, lo que consideró que renovó la expectativa sobre el Gobierno de Milei.

Cornejo puso en valor el rol de los gobernadores en estos acuerdos y manifestó que con estas leyes ha quedado demostrado que "queremos colaborar para alcanzar la reformas estructurales, como la fiscal en su integridad, y en la laboral, que la necesitan fundamentalmente las pymes".

Para conceptualizar sus palabras, señaló que las reformas como la fiscal son clave para la distribución eficiente de recursos en el país. "La nueva perspectiva con Javier Milei permite repensar el sistema y beneficiar a provincias productivas, incentivando la inversión y la autonomía", dijo el mandatario.