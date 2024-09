Agroalimentos al rojo vivo: un aumento del 220% separa al productor del consumidor

La brecha entre el precio que reciben los productores por sus alimentos y lo que finalmente pagamos los consumidores en la góndola se ha ensanchado de manera alarmante. Según un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en agosto pasado los precios de los agroalimentos se multiplicaron por 3,2 veces del campo a la góndola. Es decir, por cada peso que recibió el productor, el consumidor pagó más de tres pesos.

"La mayor participación la tuvieron los productores de pollo (52%), mientras que la menor fue nuevamente para los de limón (6,5%).", detalla el estudio. Esto significa que, mientras los productores de pollo obtuvieron una porción considerable del precio final, los productores de limón apenas si lograron recuperar una mínima parte de su inversión.

"Durante el mes de agosto 2024, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de demanda de alrededor del 35%. Al ser, por lo general, productos perecederos, la situación forzó a distintos eslabones de la cadena de valor (mayoristas y minoristas) a resignar parte de la renta.", explicaron desde CAME. Sin embargo, esta resignación parece no haberse trasladado en su totalidad al consumidor final.

La situación es particularmente preocupante en el caso de los productos frutihortícolas. Los precios de frutas y hortalizas se multiplicaron por 4,1 veces del campo a la góndola, con productos como el limón y la mandarina presentando las mayores brechas. "Ante la falta de ventas, algunos productores decidieron no cosechar, porque el precio que pagan las industrias no llega a cubrir los costos de producción", aseguró CAME.

"Por otro lado, se está atravesando una incertidumbre -natural de la época del año-, donde algunas regiones ingresan con su producción al mercado, mientras otras están en retirada. Por último, tras las fuertes heladas que habían mermado la oferta, este mes se incrementaron los niveles de producción y, como consecuencia, se observó una disminución en los precios de varios productos de la canasta IPOD, lo que explica el descenso en la participación del productor", indicó CAME en su informe.

A pesar de esta aparente disminución en los precios de origen, el consumidor final sigue enfrentando aumentos significativos en los alimentos. "Los precios de los agroalimentos fueron 220% más altos que los recibidos por los productores", señala el informe.

Esta disparidad entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia de la cadena alimentaria. ¿Quién se queda con la mayor parte de la ganancia? ¿Por qué los consumidores pagamos precios tan elevados por alimentos que, en origen, tienen un costo mucho menor?

Es fundamental que se realicen investigaciones más profundas para determinar las causas de esta creciente brecha y para identificar a los responsables. Los consumidores tienen derecho a conocer cómo se forman los precios de los alimentos y a exigir que se tomen medidas para garantizar que los productores reciban una remuneración justa y que los consumidores paguen precios razonables.