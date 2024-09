Milei habló ante los ejecutivos de finanzas y lanzó críticas a Cristina Kirchner

La esperada intervención del presidente Milei en la 45º Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas tuvo lugar en un contexto de disertación de teoría monetaria y diatribas contra la política económica del gobierno pasado y por ende respondiendo a los conceptos vertidos por Cristina Fernández en su carta publicada en la red X.

Milei utilizó términos técnicos afirmando que la inflación es un fenómeno monetario que se produce por la pérdida del valor de la moneda como efecto de la caída de la demanda de dinero, causada por la emisión.

No se privó de reiterar sus ataques a los periodistas que no le son proclives tras exponer una interesante historia de la evolución de los bienes intercambiables hasta la utilización de los metales preciosos como medio de pago de transacciones.

Mencionó que de no haber moneda habría trueque pero en este caso no siempre los productos que ofrece una parte son necesarios para la otra parte.

Se autoelogió por la baja de la inflación y la relacionó con la eliminación de la emisión para pagar deuda y déficit, negando a su vez que fuera un efecto de la baja oferta ante una creciente demanda de productos.

Generalizado interés

Reafirmó que sigue creyendo que el Banco Central debe ser eliminado, y ratificó que las tasas de interés no deben ser definidos por esa entidad sino que es un efecto de paso del tiempo, "porque se trata de un consumo a futuro o el adelanto de un consumo del pasado".

Rechazó todas las críticas de los economistas que no abrevan en las teorías libertarias mandándolos a estudiar junto con las asesores económicos de la ex vicepresidenta.

Reivindicó el mandatario el logro del déficit cero en tan poco tiempo rechazando también que haya un alto costo social expresando: "Cuando se espantan tanto por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea".

"Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así claro, así es fácil".

Con respecto a los efectos sociales dijo que: "Estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de la historia económica argentina, porque combinaba un sobrante monetario que era el doble de lo que teníamos la previa al rodrigazo, un experimento que implicó la sextuplicación de la tasa de inflación".

Reservas

Siempre en un monólogo dirigido a CFK, Milei aseguró que si el kirchnerismo "no hubiera tenido un sistema de precios fijos no tendríamos restricciones externas a partir del endeudamiento". Aseguró que si los precios hubieran sido liberados no tendríamos restricción externa y las reservas en divisas estarían en términos de US$ 120 mil millones o más".

Responsable del cepo

Volvió a arremeter contra lo que llama la casta refutando que la caída de la actividad económica es mucho menor que la ocurrida en anteriores crisis señalando la recuperación del PBI a partir de la aplicación de las políticas de La Libertad Avanza.

No dejó de lado un elogio a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como responsable de la tranquilidad en la calle y le agregó que también gracias a la acción del Ministerio de Capital Humano se atendieron las necesidades reales y se terminó con la existencia de los gerentes de la pobreza.

Levantamiento del cepo

Milei aseguró que el cepo se levantará cuando se equilibre la base monetaria de manera que no haya demanda de dólares a partir de la creciente utilización de dólar u otras monedas en las transacciones habituales como las que ahora se realizan en algunos hipermercados.

Aseguró que no se levanta por falta de dólares y hasta aseguró que no se necesitaría aumentar la reservas: "Cuando ustedes tienen control de capitales, los exportadores están obligados a liquidar en el público. ¿Cuál es el problema con eso? Ese exportador no está comprando pesos necesariamente. Lo que sí tenemos claro es que está vendiendo dólares".

"Y fíjense que cuando está el cepo, el control de capitales, comprar pesos no es lo mismo que tener que vender dólares. Esa diferencia es más grave. Porque entonces, esos dólares no estaban ingresando porque querían pesos. Esos dólares están ingresando porque hay una regulación jurídica. Entonces, eso generaba una expansión de la cantidad de dinero más allá de la demanda. Por eso persiste la inflación".

Producción Periodística: Daniel Gallardo y Enrique Villalobos