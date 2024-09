La hermana de Kate Moss estuvo a punto de morir por una sobredosis

Lottie Moss (26), hermana menor de la supermodelo Kate Moss (50), quien también es modelo, fue ingresada de urgencia a un hospital hace unos días después de sufrir una sobredosis del medicamento Ozempic, destinado inicialmente para diabéticos, pero cuyo uso se ha popularizado entre personas que quieren perder peso.

Contó en alguna ocasión los duros momentos que vivió siendo el objetivo principal de la prensa desde que tenía 16 años, cuando entró en la "tóxica industria", como ella misma la ha clasificado, del mundo de la moda. "A medida que la presión de la industria se hizo insoportable, caí en una profunda depresión. No quería ir a trabajar, no podía. Y me culpaban por ello. 'Otras chicas morirían por estar en tu posición', me decían mis agentes. 'Eres muy desagradecida'", admitió la modelo en una entrevista para 'Glamour' en diciembre del 2022.

Ahora, Moss también quiso pronunciarse sobre su experiencia con Ozempic, un medicamento indicado para la diabetes de tipo 2 y que se ha puesto de moda por sus efectos secundarios al usarse erróneamente como ayuda para la pérdida de peso. A través de su pódcast 'Dream On', la modelo ha alertado sobre su consumo.

"Hace unos meses, no me sentía contenta con mi peso, tenía una amiga y ella podía ayudarme. Pero no fue como cuando vas al consultorio de un médico y te lo receta, te toma la presión arterial y te hace pruebas, que es lo que necesitas cuando tomas algo como Ozempic", explicaba consternada. "Cuando lo tomaba, la cantidad que tomaba era para personas que pesan 100 kilos o más y yo estoy en el rango de los 50. [...] Te lo inyectan en la pierna y fue la peor decisión de mi vida".

En el podcast, la modelo contó que se lo puso dos semanas, llegando a perder siete kilos durante ese tiempo: "Tomé una dosis más baja la primera vez que lo tomé, luego fui aumentando la dosis. Terminé en cama durante dos días, me sentía muy mal. [...] Eso no es una pérdida de peso saludable", confesó.

Moss relató que no paraba de vomitar y que le dijo a un amigo suyo que tenía que ir al médico porque no podía retener ni alimentos ni agua. En urgencias sufrió convulsiones debido a la deshidratación: "Fue una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en la vida", afirmó la modelo.

Con su experiencia, Lottie ha querido concienciar sobre las modas y los trastornos alimenticios, alentando a la gente a ser feliz con su peso y con tener un cuerpo que funciona. "El Ozempic es para la diabetes, no para perder peso en realidad. Esto no debería ser una tendencia en este momento... ¿A dónde se fue el 'body positive' visión positiva de todo tipo de cuerpos? No lo entiendo", sentenció.