Los Pumas arrasaron 67-27 a Australia en Rugby Championship 2024

Los Pumas protagonizaron un segundo tiempo arrollador y lograron una contundente victoria por 67 a 27 frente a Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship 2024. Este triunfo no solo representó un paso clave para el seleccionado argentino en el torneo, sino que también estableció un récord histórico al marcar la mayor diferencia ante un equipo de Tier 1.

Un comienzo equilibrado

El partido, disputado en la cancha de Colón, comenzó con un ritmo intenso. Los dirigidos por Felipe Contepomi mostraron desde el arranque una gran energía y buscaban desbordar por las puntas para dañar la defensa australiana. Aunque no lograron quebrar de inmediato a los Wallabies, fue Tomás Albornoz quien abrió el marcador con un penal a favor de Los Pumas. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que Ben Donaldson respondió rápidamente para igualar el marcador.

Durante los primeros minutos, el conjunto argentino mantuvo un buen desempeño, pero pronto empezó a sucumbir ante los ataques coordinados de Australia, quienes además aprovecharon errores no forzados del equipo local. Así, Carlo Tizzano consiguió el primer try para los Wallabies, seguido de un penal ejecutado nuevamente por Donaldson y otro try de Andrew Kellaway, poniendo el marcador a favor de los visitantes.

Reacción de Los Pumas antes del descanso

Pese a la presión australiana, Los Pumas no bajaron los brazos y lograron generar algunas oportunidades. En un momento clave, un try de Argentina fue anulado tras la revisión del TMO, lo que podría haber afectado la moral del equipo. No obstante, Mateo Carreras aprovechó una escapada a los 30 minutos para marcar el primer try del seleccionado albiceleste. A esto se sumó Julián Montoya, que celebró su partido número 100 con otro try justo antes del descanso, dejando el marcador en 20 a 17 a favor de Australia. Sobre el final del primer tiempo, Pablo Matera estuvo muy cerca de poner a Los Pumas en ventaja, pero quedó a escasos centímetros de apoyar en el ingoal.

Un segundo tiempo demoledor

La segunda mitad del encuentro mostró una transformación total en el rendimiento argentino. Los Pumas ajustaron sus formaciones, mejoraron el contacto físico y se mostraron mucho más agresivos en sus ataques. Apenas comenzado el complemento, Juan Martín González se lanzó al ingoal y con su try puso a Los Pumas por primera vez al frente en el marcador. Solo diez minutos después, Pablo Matera amplió la ventaja con una potente carrera que culminó en el cuarto try para el equipo argentino.

La intensidad de Los Pumas no solo se mantuvo, sino que aumentó con los cambios. Eduardo Bello, recién ingresado, recuperó una pelota clave que derivó en una excelente jugada. Franco Molina, también desde el banco, asistió a Joaquín Oviedo, quien voló al ingoal para sumar más puntos.

Australia intentó reaccionar, pero no fue suficiente

Aunque los Wallabies intentaron una reacción con el try de Tate McDermott, Los Pumas no bajaron el ritmo. El equipo argentino mostró una sincronía perfecta que le permitió desplegar una jugada colectiva impecable, culminada por Juan Cruz Mallía con otro try para estirar la ventaja. Mallía, además, no se conformó con uno y marcó un doblete, al igual que Joaquín Oviedo, quien volvió a sumar para los locales.

Un cierre perfecto

El broche de oro llegó en la última jugada del partido, cuando Lucio Cinti selló el marcador con el noveno try de Los Pumas, cerrando una jornada histórica con un contundente 67 a 27.