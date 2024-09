Progresar | Confirmaron las fechas de cobro de septiembre 2024

A pocos días de que inicie el nuevo calendario de pagos de ANSES para septiembre, y en un mes que arrancó con diversas novedades, siguen las confirmaciones para miles de titulares.

Ya se puede anticipar cuándo se pagan las Becas Progresar, las cuales aún generan algunas dudas entre los beneficiarios por las demoras a la hora de cobrar por primera vez y porque se espera que en algún momento se anuncie una nueva convocatoria de inscripciones.

A medida que crece la expectativa, por ahora repasamos las fechas de cobro de Progresar en septiembre, cuánto se paga por las becas y cuándo habrá más aprobados. Además, qué se sabe de la inscripción.

¿Cuándo cobro Progresar en septiembre?

Si bien el cronograma todavía no fue publicado en la página oficial, todos los meses es similar. Además, muchos estudiantes ya empiezan a ver la fecha actualizada en Mi ANSES y Mi Argentina. El calendario es:

DNI terminados en 0 y 1 > martes 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 > viernes 13 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9 > lunes 16 de septiembre

Con respecto al lugar de cobro, se trata de la cuenta bancaria o billetera virtual que informaron los beneficiarios en ANSES, que es el organismo encargado de sacar los pagos.

¿Cuál es el monto de las becas?

A pesar de que se esperaba ver un aumento, por ahora el Ministerio de Capital Humano confirmó que se abonarán 12 cuotas por una suma de $240.000 en el año. Esto significa que el monto de la beca es de $20.000 por mes para cada estudiante.

Sin embargo, aquellos que sean ingresantes o estén dentro de Progresar obligatorio (incluido 16 y 17 años) reciben el 80%, es decir $16.000. Así, el 20% restante se acumula durante todo el año y luego, cuando se acredita la regularidad y el cumplimiento de todos los requisitos, se paga el total de ese retenido.

Importante: los beneficiarios que son dados de alta ahora, reciben todas las cuotas acumuladas desde el momento de su inscripción.

¿Cómo saber si cobro Progresar en septiembre?

Existen dos maneras de chequear si la persona fue aprobada para recibir la beca, ya sea superior, obligatorio o trabajo. La que se encuentra actualizada es la certificación negativa de ANSES y se recomienda empezar por ahí para saber si fue adjudicada o no.

Solo hay que entrar y colocar el período, además del número de CUIL. Si el documento tiene la frase 'registra liquidaciones de Progresar' en color rojo es porque la persona fue aprobada. En cambio, si no figura quiere decir que aún está en evaluación y se deben esperar los próximos resultados, ya que se sigue analizando la situación de miles de postulantes.

Así se ve la certificación negativa actualizada con la beca aprobada

La otra posibilidad es consultar nuevamente el estado de solicitud en la página oficial de Progresar, donde los interesados completaron la inscripción.

¿Cuándo se abre la inscripción para Progresar 2024?

La inscripción actualmente está cerrada para las líneas de Progresar obligatorio y superior, pero sigue habilitada hasta el 30 de noviembre para Progresar Trabajo.

Se esperaba una nueva convocatoria en agosto como todos los años, pero esto no sucedió y por ahora no hay novedades para septiembre o los meses siguientes. A no ser que el gobierno realice un anuncio, se presume que las inscripciones volverán en marzo de 2025.

Por otro lado hay que recordar que los estudiantes de nivel secundario que sean titulares de una beca deben realizar de forma obligatoria el curso de orientación vocacional para no perder el beneficio. En ese sentido, anunciaron que el lunes 9 de septiembre se habilitará el aula para un nuevo grupo.