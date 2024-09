Mendoza, escenario clave para los anuncios de Milei en la Convención del IAEF

Durante la segunda jornada de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia de la visita del presidente Javier Milei, quien será el encargado de cerrar el evento.

En declaraciones exclusivas a Ciudadano News, Casado comentó: "La primera visita como presidente de Javier Milei a Mendoza genera bastantes expectativas. Está también Patricia Bullrich, y es un evento que concentra a todo el empresariado nacional, no solo lo mendocino, que está expectante de lo que se hable".

Casado adelantó que durante la convención se darán a conocer importantes medidas, incluyendo "anuncios en seguridad que tienen que ver con puntos estratégicos donde se instalará Gendarmería para evitar piquetes y controlar más el narcotráfico, entre otras cosas".

Asimismo, celebró el hecho de que Mendoza fuera elegida como sede de este evento empresarial de gran envergadura. "Fue una decisión del IAEF venir a Mendoza y tenemos las puertas abiertas. Nos parece muy importante que se empiecen a federalizar estos eventos y que tomen a la provincia como un lugar específico para realizarlos", afirmó Casado.

Además, resaltó el impacto positivo que este tipo de encuentros tiene en la provincia, posicionándola como un destino de turismo de negocios. "Nos pone en el foco no solo de estos eventos, sino de todos los otros empresariales que se puedan realizar, porque tienen la infraestructura para hacerlo", añadió.

Junto a Casado, el diputado Lisandro Nieri (UCR) también participó de la convención y compartió su visión sobre el clima que se percibe entre los asistentes. "Ayer participamos en algunas de las charlas y queda claro que la gente tiene algo de optimismo o esperanza de que las cosas empiecen a funcionar con normalidad, que tengamos un país más razonable", expresó Nieri.

No obstante, el diputado reconoció que las soluciones no llegarán de inmediato: "No se solucionará de un día para el otro, pero el proceso, el camino económico que se ha trazado apunta a eso".