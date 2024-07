José Di Mauro: "El oficialismo va a tratar de que no echen a los legisladores que visitaron a represores"

El pasado 11 de julio, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit organizó una visita al penal de Ezeiza, donde se entrevistó con represores y genocidas de la última dictadura militar. El legislador estuvo acompañado por sus pares Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y la sanjuanina devenida mendocina Lourdes Arrieta, todos de La Libertad Avanza.

El hecho provocó la inmediata reacción de muchos sectores, como organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y dirigentes, especialmente de la oposición. Entre ellos, el bloque de diputados de Unión por la Patria propuso la creación de una comisión especial en la Cámara baja que evalúe la conducta de los legisladores oficialistas y determine si deben ser sancionados con un simple apercibimiento o con suma dureza, por ejemplo con la expulsión del cuerpo legislativo, basándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Al respecto, en una entrevista en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, el periodista, escritor y director de Parlamentario, José Ángel Di Mauro, expresó: "Cada una de las Cámaras (del Congreso) tiene su propio reglamento y es lo que ha invocado el bloque de Unión por la Patria ayer al presentar un proyecto de resolución, en el que pide la conformación de una comisión para investigar la conducta de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a condenados por crímenes de lesa humanidad. Y se invoca originalmente, porque todo nace a partir de lo que establece la Constitución. Acá los reglamentos tienen facultad a partir de lo que indique o no la Constitución Nacional".

El periodista José Di Mauro, autor del libro 'Gobernar en minoría. El karma de la gestión Cambiemos'.

"Hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el 66, al que se invoca, que establece que cada Cámara hace su reglamento, porque tiene potestad para hacerlo, y que con los dos tercios de los votos puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación. Y hasta excluirlo de su seno, pero hasta ahora con la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes puede decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran en sus cargos", agregó.

"El caso más reciente, por ejemplo, es lo que pasó con el diputado Juan Ameri, a quien en tiempo de pandemia se lo vio en una conducta impropia a través de una sesión por Zoom. Inmediatamente se procedió a pedir la investigación del caso, y en el transcurso de una extensa sesión el diputado renunció. Así y todo se armó una comisión para investigar lo sucedido que finalmente se expidió. Porque en el caso de la Cámara de Diputados hay un artículo, el 188, que establece las sanciones disciplinarias", recordó.

En cuanto al caso de los diputados cuestionados por visitar la cárcel de Ezeiza, Di Mauro explicó que "este proyecto ya se presentó, lo que va a suceder en la próxima sesión que tiene fecha para el 7 de agosto, pedida por Libertad Avanza por temas consensuados. Pero en la primera parte seguramente se procederá a pedir una cuestión de privilegio, o un apartamiento del reglamento para la constitución de una comisión especial que investigue la actitud de ese puñado de legisladores. Después se establecerán o no sanciones".

"Creo que habrá una investigación del caso, pero como todo oficialismo, LLA va a tratar de proteger a sus miembros porque no son pocos, son seis diputados, prácticamente el 20% de los integrantes del bloque. Algunos, por ejemplo, dicen que en el caso de Rocío Bonacci ella se enteró (de la visita) cuando estaba a bordo del vehículo que los conducía. O sea, estará en quién es que aclare, y habrá que ver si se les cree o no, porque estuvieron en el lugar, y se verá cuál fue su proceder. Pero el oficialismo no tiene el número suficiente para frenar un accionar así, y creo que la comisión se va a formar", estimó Di Mauro.

En ese sentido dijo que "la Cámara está capacitada para nominar a cinco miembros que tendrán en sus manos resolver la situación, si la gravedad de las faltas justifique una expulsión, que no sucederá, aclaro, (porque) a eso lo frenarán. Intuyo que es lo que sucederá, (aunque) ayer escuché a un diputado del oficialismo, Carlos D'Alessandro, que condenaba lo que había sucedido. O sea, expresaba su total rechazo y que iba a votar por la constitución de una comisión".

"Yo creo que será muy difícil evitar que se proceda a formar la comisión, sobre todo por este tipo de relación. El número del oficialismo no le alcanza, pero acá hay un sector 'dialoguista' que ha apoyado medidas del Gobierno. Pero medidas de gobierno, no actitudes. Claramente hay un sector más cercano, que es el Pro, que justamente por razones de público conocimiento en este momento está buscando elementos para poder diferenciarse. Este un argumento que le viene como anillo al dedo para diferenciarse totalmente de la actitud del oficialismo", expresó el entrevistado.

"Entonces creo que van a avanzar con sanciones, pero me parece que van a buscarle la vuelta para evitar que los echen. En todo caso a la comisión se le va a dar un tiempo, alrededor de dos o tres meses, y para entonces habrá que ver en qué circunstancias se está como para tomar una medida que pudiera ser drástica. Es una medida demasiado extrema, aunque justificada, pero el oficialismo no va a ceder y dará todas las vueltas posibles para evitar que el 20% de sus diputados sea expulsado de la Cámara", opinó finalmente Di Mauro.