Victoria Villarruel arremete contra el exlíder montonero Mario Firmenich

En un nuevo capítulo de la tensa relación entre la política y la historia argentina, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó duras críticas contra Mario Firmenich, exlíder de la guerrilla peronista Montoneros.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar tras la reaparición pública de Firmenich, quien recientemente difundió un video en el que aludía a la Vicepresidenta y defendía el accionar de Montoneros.

"Pretende justificar el terrorismo"

Villarruel, conocida por su postura firme contra el terrorismo, utilizó su cuenta en X para expresar su indignación. "El terrorista Firmenich, desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino, pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros, responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y ensangrentar el país", afirmó contundentemente.

El terrorista Firmenich desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 5, 2024

La Vicepresidenta no se detuvo ahí y añadió: "A estos terroristas del pasado y del presente les quiero decir que mi intención de meterlos presos no es sólo mía, sino de millones de argentinos hartos del negocio que hicieron en nombre de los DD.HH., hartos de los crímenes atroces por los que no pagaron y asqueados de la superioridad moral con la que nos hablan cuando son unos asesinos".

"Lucharé para que estés preso"

Villarruel también se refirió a los comentarios de Firmenich sobre los factores históricos que dieron lugar al surgimiento de Montoneros. "Al terrorismo se lo combate siempre y sus crímenes son el origen de la desgracia, miseria y decadencia que padece la gran Nación Argentina", sostuvo. Y concluyó con un mensaje directo: "Espero, Firmenich, que Dios te perdone, yo no lo hago y lucharé para que estés preso igual que los asesinos de tus compañeros. Buchón y cobarde, estás vivo gracias a los compañeros que entregaste, ser nefasto sin alma, patria ni bandera".

Por su parte, Mario Firmenich, quien vive en Cataluña y pasa gran parte del año en Nicaragua asesorando al dictador Daniel Ortega, anunció una disertación que prevé dar ante militantes de Encuentro Patriótico, una organización minoritaria de izquierda. En su video, Firmenich expresó: "Públicamente, aparece una y otra vez en primera plana de los medios el tema de los 70. Hace pocos días la vicepresidenta Villarruel trajo a colación que habría que poner presos a todos los Montoneros".

¡Seguimos con el curso de formación de cuadros!

Se viene el tercer encuentro, en esta ocasión hablaremos sobre "El Origen: Resistencia Peronista y Montoneros".

La charla estará a cargo de Mario Firmenich y aquí nos cuenta de qué nos hablará. pic.twitter.com/2k7UIJi1lr — Encuentro Patriótico (@EncPatriotico) September 5, 2024

Firmenich propuso analizar los factores históricos que dieron lugar al surgimiento de Montoneros. "¿Son factores históricos circunstanciales o de factores permanentes? Esos factores estuvieron en el origen de Montoneros y, por lo tanto, son determinantes en lo que alcanzó como peso histórico la organización en su época de apogeo y aun después", señaló.

Un debate que no cesa

La cuestión planteada por Firmenich sobre si los factores que dieron origen a Montoneros son irrepetibles o recurrentes, abre un nuevo debate en la política argentina. "Si hay factores que son irrepetibles, pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación", concluyó Firmenich en su mensaje.

La guerra de palabras entre Villarruel y Firmenich promete seguir dando que hablar en los próximos días, reflejando las profundas divisiones que aún persisten en la sociedad argentina respecto a su turbulento pasado.