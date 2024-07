Según Luis Macario, los ajustes que encaró el Gobierno "eran necesarios"

Un relevamiento de actualidad que confecciona el Centro de Estudios de la UIA reflejó que la actividad industrial tuvo una caída anual del 14,3% y mensual 0,6% sin estacionalidad en mayo.

Luis Macario, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) habló en el programa Sin Verso de Ciudadano News y dio su opinión al respecto vinculada a la actual situación económica que atraviesa el país.

"La consecuencia de los ajustes fiscales y el apretón monetario que realizó el Gobierno desde el inicio de su mandato eran decisiones necesarias y de alguna manera la recesión y la caída de la actividad económica es la cara de otra moneda de lo que era la inflación. No hay soluciones mágicas en estas cosas y estos ajustes eran necesarios que se realizaran", comentó.

Y agregó: "El mayor resultado que está mostrando hoy el Gobierno es la caída de la transformación y ahora hay un planteo muy serio acerca de la cuestión monetaria y cambiaria, básicamente donde hay una fuerte presión de los mercados tratando de que el Estado corrija el programa económico devaluando algo el tipo cambiario".

—El mercado y el Fondo le están marcando que hay atraso cambiario

—En realidad, si uno ve las cifras, el apretón monetario duró hasta mayo, y en adelante hay un aumento de la base monetaria. Lo que ha hecho el gobierno en estas últimas medidas es tratar de cerrar un poco las canillas que están generando ese aumento de la base monetaria.

"El Gobierno está en una posición por el momento dura, en el sentido de no practicar una devaluación, pero por ahí la misma realidad del mercado, hay que ver cómo termina esa situación y si con estas medidas son suficientes", dijo.

—Si el Gobierno devaluase, ¿Cuál sería el resultado para la clase media y o las clases más bajas?

—Cada vez que hay una devaluación el país es más pobre, pasa que también hay una realidad de mercado, el gobierno cuando asumió practicó una fuerte devaluación que estaba un poco en línea porque había un atraso cambiario enorme en ese momento, y todo sabemos lo que pasó con las tasas de inflación, que si bien han sido descendentes no dejan de ser altamente significativos.

"En ese contexto lo que vemos desde la actividad industrial es que hemos caído a un nivel de actividad bajo, como que hubiéramos tocado piso, algunos sectores estaban viendo una leve recuperación, no tiene nada de vigoroso como pretendía el gobierno o como pensó el gobierno que iba a ser un rebote en V, esto se parece más a la U que tanto hablan los economistas, pero hay que ver cómo viene desenvolviéndose después de estos últimos tiempos", comentó el entrevistado.

—Todavía no se rompe la cadena de pago, ahí empiezan los problemas, ¿en Córdoba tienen registrados despidos en el sector?

—Ha habido una serie de despidos, pero lo que tenemos en Córdoba es que no ha sido significativo la realización de despidos.

A su vez, Macario reveló un dato a tener en cuenta: "En general las empresas tratan de preservar su recurso humano porque lo más importante de una empresa son los recursos humanos, cuesta muchísimo tiempo contar con personal que sea calificado, entonces, en una situación de recesión y de baja de actividad se busca activar mecanismos que traten de preservar el empleo. En ese sentido, hemos visto o el adelantamiento de vacaciones o gente que tenía vacaciones atrasadas que se ha ido asignando".

—¿En el corto y mediano plazo la visión es poco positiva?

—Todo el mundo tiene un alto grado de incertidumbre y no olvidemos que vivimos en Argentina. Algunas variables macro han funcionado, esto de eliminar el déficit, nosotros lo compartimos porque es la base de los grandes problemas que ha tenido Argentina, que ha vivido por encima de sus posibilidades.

"Este Gobierno ha asumido una decisión y firmeza política que no he visto en otros gobiernos incluso sabiendo que se pagan costos políticos por esto, no es fácil decir no, pero lo ha logrado, habrá que ver si es sustentable o no, pero hemos dejado de tener déficit y el gobierno está exhibiendo números con superávit, ha habido una caída de la inflación, tuvimos tasas del 25% y hoy estamos arriba del 4%, una importante baja, pero sigue siendo extremadamente elevada", concluyó.