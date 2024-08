Daniel Arroyo: "Se pasó una línea que en democracia no se puede cruzar"

Tras la visita que diputados libertarios hicieron a represores detenidos por lesa humanidad, se abrieron varios frentes de discusión de un caso que hasta llegó a la Justicia para se investigue el proceder de los legisladores. Hasta el Papa Francisco tuvo una referencia respecto al hecho.

Pero también en la Cámara de Diputados de la Nación los pedidos de sanción se acumulan para que se aplique el reglamento interno, poniendo de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que exigen respuestas institucionales.

Para este miércoles estaba prevista una sesión en la Cámara baja para definir las acciones a seguir, pero pese al acuerdo previo que había entre los bloques para discutir un temario consensuado, el debate convocado por la Libertad Avanza fracasó.

Entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio acerca de la sanción que se exige, el diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo opinó que "los legisladores que fueron a visitar represores en el marco de un delito de lesa humanidad y terrorismo de Estado cruzaron una línea que en democracia no se puede cruzar".

"No es un debate sobre si uno quiere tal política pública o tal otra, si quiere más Estado o más mercado, si el régimen penal juvenil tiene que ser de una manera u otra. Es sobre terrorismo de Estado, que significa que desde el Estado se entró a la casa de las personas, se mató, se secuestró, se torturó, se expropiaron bebés, se tiraron personas desde aviones, y a otras se las hizo desaparecer. Eso no es comparable a nada y por eso se ha cruzado una línea que no se debía cruzar", consideró.

El fracaso de la reunión en Diputados provocó una reacción contra el oficialismo.

A continuación explicó: "Lo que vamos a plantear nosotros es que se constituya una comisión para establecer las sanciones que les corresponden a esos diputados, porque justamente han pasado la línea que no se puede pasar. Lamentablemente, no hubo quórum y no hubo sesión, y seguramente se tratará en la próxima que tengamos en la Cámara de Diputados. Pero en mi opinión, corresponde que se constituya una comisión que defina con claridad qué les corresponde como sanción a esos diputados que en democracia hicieron lo que no se puede hacer".

"Por otro lado, creo que hay que dictar una ley contra el negacionismo. Siempre creí que no hacía falta una ley contra el negacionismo en Argentina porque el tema estaba resuelto, pero está claro que no lo está", consideró.

En referencia a cómo sería la sanción del cuerpo a sus integrantes que han cometido esta falta o si debe salir del ámbito de Diputados y pasar a la Justicia, Arroyo reconoce: "No me queda claro que en el marco de la Justicia ordinaria tenga un tratamiento, porque no hay una ley efectiva. De lo que hablo es de una sanción interna de la Cámara de Diputados, que tiene un código de ética muy claro y debe sancionar a quienes fueron, porque es algo que en democracia no se puede hacer.

"Responsabilidad de la democracia"

"Entiendo que hoy (por este miércoles) la diputada (Lourdes) Arrieta presentó un proyecto para ser investigada sobre el caso, pero no hubo quórum y no se trató ningún tema. Más allá de eso, me parece que hay una responsabilidad con la democracia de todos los diputados, y por eso digo que no es un debate ideológico, no son discusiones sobre algún punto, se discute un terrorismo de Estado, lo que está fuera de la democracia y por eso la gravedad del hecho. Entiendo que la diputada planteó la necesidad de investigar y nosotros íbamos a plantear lo mismo, pero la sesión desgraciadamente no se hizo", expresó el legislador de Unión por la Patria.

Arroyo también opinó sobre si los represores encarcelados deben tener algún beneficio, como la prisión domiciliaria. Al respecto, consideró: "En mi opinión no, por el tipo de delito, como tampoco va el 2 x 1, que hace unos años la Corte avanzó con la idea de aplicarlo también en delitos de lesa humanidad. Pero la sociedad se movilizó y dijo 'no, esto pasa un límite'. Estamos hablando de procesos que están fuera de lo democrático, que es terrorismo de Estado y es incomparable con cualquier otra cosa. Cualquier otro delito es un debate de orden privado o público, pero esto es diferente.

La denuncia contra Alberto Fernández

Arroyo no eludió el tema de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, sobre lo cual manifestó: "Soy uno de los 39 diputados que firmamos un proyecto de declaración para que la Cámara se exprese sobre la denuncia. En mi opinión, siempre hay que estar del lado de la víctima, y en este caso es quien denuncia que sufrió un hecho de violencia. Y además hay que esperar lo que determine la Justicia y eso es lo que expresamos justamente en el proyecto de declaración".