"Si la oposición no aprueba el Presupuesto va a quedar expuesta a la opinión pública"

En el discurso que dio frente a empresarios en el Council de las Américas este miércoles, el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso nacional un Presupuesto "con déficit cero".

Al respecto, entrevistado en Círculo Político, de Ciudadano News Radio, el economista y CEO de Fintech Más Inversiones Mariano de Rosa afirmó: "La Argentina tenía una estructura de crecimiento económico que era gasto público y consumo. De eso se nutría la economía para poder crecer, pero de esa forma permitía que siempre haya entre un 25% o 27% -con límites de hasta un 60%- de pobres. Y dirás, ¿qué va a cambiar ahora? Va a cambiar una estructura de crecimiento para bajar la cantidad de pobres, porque Milei dijo que 'no vamos a tomar más deuda pública, no vamos a emitir más deuda pública en el mercado primario'".

El economista Mariano de Rosa estima que el plan económico del Gobierno avanza por el buen camino. (Foto: web)

"Es decir, no se va a salir a ofrecer bonos para el gasto público, y si no hacés eso, ¿quién va a financiar al Estado? Si no lo financiás por deuda ni por emisión, y si hablás de emisión cero y que no habrá deuda pública, es porque se financiará solamente con impuestos", consideró el economista.

La oposición, "expuesta"

En cuanto a un Presupuesto basado en tener ingresos subvaluados, el entrevistado estimó que "si los ingresos están subvaluados, si hay más ingresos porque cuando bajás el déficit fiscal empiezan a subir por un aumento de la economía, la economía va a empezar a crecer en 2025 en torno al 5%, con una inflación de entre un 40% o 50% (anual)".

"En Argentina estoy viendo un shock de expectativas por el cual están bajando los precios, está bajando el ritmo de aceleración de la inflación y esto implica una baja sustancial respecto de lo que fue la inflación del año pasado en el mismo período", consideró.

Para el economista, "hay un shock de expectativas" que hace que baje el ritmo de aceleración de la inflación. (Foto: web)

Acerca de si puede prosperar en el Congreso el proyecto de Presupuesto que mantiene las políticas de ajuste, de Rosa opinó que "la oposición sabe que si no le dan el Presupuesto van a seguir quedando expuestos a la opinión pública, en la que Milei sigue teniendo altos niveles de aprobación de su gestión".

El rol del RIGI en la reducción de impuestos

De Rosa también opinó que "en el país tenemos que buscar que se reduzcan los ATN (NdR: Adelantos del Tesoro Nacional) y que las provincias se mantengan con sus propios ingresos, porque si bajás el gasto público inexorablemente empieza a subir el gasto por inversión privada, y eso es generación de empleo privado a mediano y largo plazo. La inversión total de la economía siempre es 1, y si el Estado ocupa el 60% la inversión privada ocupa el 40%. Pero si pasás del 60% al 45% significa que ese 40% puede pasar a 55%. Cuando sale uno entra el otro, no hay inversiones extraterrestres, o es privada o es pública. Si el Estado está desfinanciado hay que financiarlo y si está súper ahorrador es porque alguien está dando ese excedente. La economía siempre suma cero, si alguien pone de más, otro pone de menos".

"Los impuestos van a subir o bajar dependiendo de cuánto ingrese a las arcas públicas, no solamente por un aumento de diferencia del superávit fiscal por el achicamiento del gasto público o diferenciación del gasto público sino también por las inversiones que vengan con el RIGI. Porque una inversión que entra de 200 millones de dólares, si sumamos Petronas e YPF y algunas en el Norte, y acumula 30 o 40 mil millones de dólares, eso te permite tener mayores reservas internacionales. Y por eso mismo tenés depreciación del peso, y además a su vez cuando vas jugando con la depreciación del peso, con la baja del gasto público, con superávit fiscal, una baja sustancial de la inflación y una apreciación cambiaria te permite en cierto sentido tener más espalda para bajar impuestos", agregó finalmente de Rosa.